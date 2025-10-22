Hugo Souza sofre luxação no ombro e vira dúvida no Corinthians

Hugo Souza sofre luxação no ombro e vira dúvida no CorinthiansGoleiro teve lesão confirmada após exames e pode desfalcar o Timão para o duelo contra o Vitória. Felipe Longo é o substituto imediato
O Corinthians pode ter um desfalque importante para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo e deve ser desfalque para o confronto diante do Vitória, neste sábado (25/10), às 16h, no Barradão.
O capitão corintiano se machucou durante o duelo com o Atlético-MG, no último sábado (18/10), na Neo Química Arena. Contudo, após exames realizados, o departamento médico confirmou a lesão, e o jogador iniciou tratamento intensivo com os fisioterapeutas do CT Joaquim Grava.
Poupado do treino desta terça-feira (21/10), Hugo será reavaliado diariamente e só viajará a Salvador caso apresente condições de atuar. Se o goleiro não reunir condições físicas, o técnico Dorival Júnior deve acionar Felipe Longo, de 20 anos, como titular. O jovem da base estreou recentemente entre os profissionais, na derrota por 3 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro.
Em busca de regularidade, o Timão tenta emplacar uma sequência positiva para retornar à parte de cima da tabela. Por outro lado, o Vitória, mandante do duelo, segue na luta para deixar a zona de rebaixamento.
