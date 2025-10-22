Hugo Souza sofre luxação no ombro e vira dúvida no Corinthians

Goleiro teve lesão confirmada após exames e pode desfalcar o Timão para o duelo contra o Vitória. Felipe Longo é o substituto imediato / Crédito: Jogada 10

O Corinthians pode ter um desfalque importante para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo e deve ser desfalque para o confronto diante do Vitória, neste sábado (25/10), às 16h, no Barradão. O capitão corintiano se machucou durante o duelo com o Atlético-MG, no último sábado (18/10), na Neo Química Arena. Contudo, após exames realizados, o departamento médico confirmou a lesão, e o jogador iniciou tratamento intensivo com os fisioterapeutas do CT Joaquim Grava.