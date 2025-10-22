Grêmio busca consistência para evitar risco de queda e manter sonho da Liberta

Após goleada para o Bahia, Tricolor gaúcho vê o Z-4 se aproximar e tenta reagir diante do Juventude para retomar estabilidade no Brasileirão

A situação se agravou após a goleada sofrida para o Bahia na última rodada, resultado que aumentou a distância entre as equipes para dez pontos. Embora ocupem posições diferentes na tabela, o confronto era direto por uma vaga no torneio continental — e a derrota tornou a missão gremista ainda mais difícil.

O Grêmio vive um momento de instabilidade que se arrasta desde o início da temporada. Sob a gestão do presidente Alberto Guerra, o clube não conseguiu engrenar uma sequência positiva e ainda sofre com a falta de regularidade no Campeonato Brasileiro. A oscilação de desempenho e resultados tem mantido o Tricolor na parte intermediária da tabela, longe do principal objetivo do ano: garantir vaga na Libertadores de 2026.

Z-4 volta a preocupar o torcedor gremista

Além do revés em Salvador, os demais resultados da 29ª rodada também foram desfavoráveis ao Grêmio. A diferença para a zona de rebaixamento caiu para apenas cinco pontos, reacendendo o alerta no clube. A irregularidade ao longo da competição é evidente: após a vitória sobre o Atlético-MG na estreia, o time chegou a ocupar a quinta colocação, mas logo despencou para o 19º lugar após perder o Gre-Nal disputado na Arena.

Em duas breves reações, o time somou suas melhores sequências com quatro jogos de invencibilidade, resultado de uma vitória e três empates. Ainda assim, a equipe não conseguiu manter o ritmo e voltou a oscilar.

Clássico com o Juventude ganha contornos decisivos

Diante desse cenário, o confronto com o Juventude, no domingo (26), às 16h, na Arena do Grêmio, ganha peso decisivo. Um novo tropeço pode ampliar a crise, afastar o Tricolor do G-6 e colocá-lo novamente na rota da luta contra o rebaixamento.

Assim, com a reta final se aproximando, o foco do Grêmio é claro. Reencontrar a consistência e recuperar a confiança para encerrar o ano com um desfecho menos turbulento do que o desenhado até aqui.