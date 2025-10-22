Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigante da Premier League avalia empréstimo de Endrick

Sem espaço no Real Madrid, jovem atacante pode mudar de ares em busca de mais minutos e de uma vaga na Seleção Brasileira
O Manchester United é um dos clubes que avaliam a possibilidade de contratar Endrick por empréstimo em janeiro. O atacante do Real Madrid, de 19 anos, ainda não jogou nesta temporada e, segundo informações da imprensa europeia, não está nos planos do técnico Xabi Alonso.

Durante o meio do ano, Endrick preferiu permanecer em Madri, mas agora vê com bons olhos uma mudança temporária. O objetivo principal é ganhar mais espaço e tentar garantir a convocação para a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real.

Mesmo após reformular seu ataque com Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, o técnico Ruben Amorim acredita que o jovem brasileiro pode oferecer algo diferente ao elenco do Manchester United. Além disso, a possível saída de Joshua Zirkzee em janeiro poderia abrir espaço para o atacante brasileiro.

De acordo com informações da imprensa europeia, além do Manchester United, West Ham, Aston Villa, Newcastle e Tottenham também acompanham a situação de Endrick. Fora da Inglaterra, Juventus e Olympique de Marselha observam o caso de perto.

