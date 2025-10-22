Gigante da Premier League avalia empréstimo de Endrick

Sem espaço no Real Madrid, jovem atacante pode mudar de ares em busca de mais minutos e de uma vaga na Seleção Brasileira

O Manchester United é um dos clubes que avaliam a possibilidade de contratar Endrick por empréstimo em janeiro. O atacante do Real Madrid, de 19 anos, ainda não jogou nesta temporada e, segundo informações da imprensa europeia, não está nos planos do técnico Xabi Alonso.

Durante o meio do ano, Endrick preferiu permanecer em Madri, mas agora vê com bons olhos uma mudança temporária. O objetivo principal é ganhar mais espaço e tentar garantir a convocação para a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real.

Mesmo após reformular seu ataque com Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, o técnico Ruben Amorim acredita que o jovem brasileiro pode oferecer algo diferente ao elenco do Manchester United. Além disso, a possível saída de Joshua Zirkzee em janeiro poderia abrir espaço para o atacante brasileiro.

De acordo com informações da imprensa europeia, além do Manchester United, West Ham, Aston Villa, Newcastle e Tottenham também acompanham a situação de Endrick. Fora da Inglaterra, Juventus e Olympique de Marselha observam o caso de perto.