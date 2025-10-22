Flamengo x Racing, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Chegou a hora! Nesta quarta-feira (22), há o pontapé inicial pela disputa por uma vaga na final da Libertadores. Flamengo e Racing (ARG), afinal, medem forças no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do principal torneio da América do Sul. Jogando em casa, o Rubro-Negro vem com a força de sua torcida, que lotará novamente o Maior do Mundo, e embalado por vitória espetacular contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Já o místico clube argentino, apesar de um elenco menos badalado, vem de três jogos sem perder. Saibamos, então, como chegam os times para este jogaço de bola no Rio de Janeiro.

A Voz do Esporte vai com força máxima e começa a transmissão, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares, com sua voz de tenor, narra o encontro entre brasileiros e argentinos. Thiago Hugolini, com seus comentários pertinentes, agrega valor ao evento. Por fim, André Bachá completa o trio de ouro do jornalismo esportivo.