Flamengo volta a enfrentar o Racing após dois anos; os remanescentes

Rubro-Negro ainda tem dez jogadores que estavam no elenco na ocasião, em confrontos também pela Libertadores; veja só

Ao enfrentar o Racing (ARG) nesta quarta-feira (22/10), o Flamengo reencontrará um rival que não enfrenta desde 2023. Os gigantes, afinal, duelaram pela Libertadores há dois anos e agora voltam a se encarar, desta vez por vaga na final da competição mais importante do continente.

Na ocasião, os jogos valiam pela fase de grupos do torneio. O Jogada10, então, entrou no túnel do tempo e encontrou remanescentes nos jogos em questão. Confira, Joganauta!

A partida no Maracanã, mesmo palco do duelo desta quarta, teve vitória Rubro-Negra, por 2 a 1. Wesley anotou o primeiro gol com a camisa do Flamengo, aos 35′, dando vantagem aos donos da casa. No começo da etapa final, porém, Matías Rojas (ex-Corinthians) anotou um golaço para deixar tudo igual. No fim da partida, Victor Hugo aproveitou assistência de Cebolinha para chutar no canto e fazer o 2 a 1.

Remanescentes de Flamengo x Racing

Assim, nove são os remanescentes do jogo em questão. Dentre os titulares daquela partida, são apenas cinco: o goleiro Matheus Cunha; o lateral-esquerdo Ayrton Lucas; o volante Pulgar; o meia de Arrascaeta; e o centroavante Pedro. Os dois primeiros são reservas atualmente.