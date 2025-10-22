Estêvão: ‘Não tenho como descrever o primeiro gol na Champions’

Atacante do Chelsea desencanta no primeiro jogo como titular na principal competição de clubes da Europa. Saiba mais! / Crédito: Jogada 10

Autor de um dos gols do Chelsea na goleada sobre o Ajax por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), no Stamford Bridge, pela terceira rodada da Champions League, Estêvão nunca mais esquecerá o lance. No fim do primeiro tempo, ele cobrou pênalti, anotou o quarto dos Blues sobre os holandeses e, enfim, balançou redes pela primeira vez na competição internacional. “Estou muito feliz por esse primeiro gol na Champions. Não tenho como descrever. Sonhei muito com esse momento e, graças a Deus, ele chegou. Me sinto realizado”, destacou Estêvão, em entrevista à “TNT”, após o embate.

Além do gol, a fera foi titular pela primeira vez na Champions League O garoto, ex-Palmeiras, jogou os 90 minutos, registrando oito finalizações, 92% de passes certos e um gol. Ele, aliás, quase marca outro. E de bicicleta. “Fiquei sabendo, na manhã, que seria titular. Costumo dormir à tarde, mas nem consegui. A ansiedade bateu. Estou feliz por jogar no Chelsea, por ter oportunidades e por saber que o treinador confia em mim. Sensacional! Ele me deu essa possibilidade.Nem esperava. Nosso grupo é unido e batalhador. Um ajuda o outro”, afirmou. Estêvão aprende com perrengues Com a fase tão positiva em campo, Estêvão, agora, se esforça para se adaptar à vida na Inglaterra e aprender o inglês para retribuir a confiança dos Blues. O atacante conta que já anda superando alguns perrengues. “Estou muito feliz com tudo o que o Chelsea tem feito para me fazer sentir em casa, dentro e fora de campo. Com o apoio do treinador e da comissão técnica, só tenho a agradecer. Depois de alguns perrengues, até entrar na contramão já dirigindo sozinho para ir ao treino (risos), agora está tudo melhorando. No começo, foi difícil me comunicar. Mas agora já dá para entender melhor o inglês dos caras com a prática. Já peguei um pouco. O inglês faz parte do meu crescimento fora de campo também. Entender, me comunicar”, enfatizou.