Eleito melhor da Copa de 2010 sofre fratura em três costelas em partida amadora

Eleito melhor da Copa de 2010 sofre fratura em três costelas em partida amadoraEx-jogador liderou o Uruguai em campanha de destaque no Mundial de 2010 e soma participações em eventos esportivos depois da aposentadoria
O ex-meio-campista da seleção do Uruguai, Diego Forlan, escolhido melhor da Copa do Mundo de 2010 decidiu matar a saudade do futebol ao jogar partida amadora. No entanto, a sua decisão de participar do jgo em Montevidéu, no último sábado (18) provocou um acidente que causou fraturas em três de suas costelas. A sua família reforçou a ocorrência do incidente e o ex-jogador passou por exames de imagem, que constataram as lesões na região.
De acordo com o jornal inglês “The Sun”, o principal jogar da Copa do Mundo de 2010 demonstra estar bem após o episódio. Apesar disso, a recomendação enquanto ele passa por observação médica é que fique sem praticar ativades físicas por tempo indeterminado. Houve também a adoção de um conjunto de medidas como descanso total nas semanas iniciais, gestão da dor e acompanhamento para impedir que haja problemas respiratórios. Decisão habitual em contusões como essa em atletas experientes ou que já aposentaram. Até o momento não há indícios da necessidade de procedimento cirúrgico.
Em pronunciamente, os familiares solicitaram que respeitem a discrição que eles escolheram para estarem juntos a Forlan durante a recuperação. Também manifestaram sua gratidão as equipes médicas no Uruguai, que prestaram assistência. Diego apresenta boa forma física e por isso costuma participar de eventos de caráter esportivo mesmo após se despedir do futebol. Nas suas redes sociais, o ex-meio-campista vem recebendo mensagens de amigos, parceiros profissionais e fãs que desejam pronta recuperação.
Carreira de destaque e ápice na Copa de 2010
Diego Forlán se sobressaiu profissionalmente tanto no futebol uruguaio como internacional. Isso porque teve trajetória vitoriosa no seu período em clubes europeus como Atlético de Madrid, Manchester United e Villarreal.
Além disso, conduziu a seleção do Uruguai até as semifinais da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Pelo destaque individual, ele recebeu o prêmio de melhor jogador desta edição do Mundial.
Ele também tem uma passagem pelo futebol brasileiro, pois já defendeu o Internacional. Forlán vestiu a camisa do Colorado em 55 oportunidades, marcou 22 gols e foi campeão gaúcho em 2013.
“Forlán”
Porque jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.
El ex Peñarol y selección uruguaya se fracturó 3 costillas.
Pronta recuperación DiegoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente