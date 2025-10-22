Eleito melhor da Copa de 2010 sofre fratura em três costelas em partida amadora

O ex-meio-campista da seleção do Uruguai, Diego Forlan, escolhido melhor da Copa do Mundo de 2010 decidiu matar a saudade do futebol ao jogar partida amadora. No entanto, a sua decisão de participar do jgo em Montevidéu, no último sábado (18) provocou um acidente que causou fraturas em três de suas costelas. A sua família reforçou a ocorrência do incidente e o ex-jogador passou por exames de imagem, que constataram as lesões na região.

De acordo com o jornal inglês “The Sun”, o principal jogar da Copa do Mundo de 2010 demonstra estar bem após o episódio. Apesar disso, a recomendação enquanto ele passa por observação médica é que fique sem praticar ativades físicas por tempo indeterminado. Houve também a adoção de um conjunto de medidas como descanso total nas semanas iniciais, gestão da dor e acompanhamento para impedir que haja problemas respiratórios. Decisão habitual em contusões como essa em atletas experientes ou que já aposentaram. Até o momento não há indícios da necessidade de procedimento cirúrgico.