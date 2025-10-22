Ele fica! Presidente do Atlético garante permanência de Hulk

Ele fica! Presidente do Atlético garante permanência de HulkMandatário afirmou que informação sobre rompimento de contrato não saiu do clube e revelou que conversou com atacante
Não vai sair! Após rumores de que o Atlético estudava a possibilidade de rescindir contrato com Hulk, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, afirmou que o ídolo do Galo vai permanecer no clube. Afinal, mandatário e atacante conversaram nos últimos dias.
“Depois da nossa conversa, ele ficou muito tranquilo. Participaram também o Victor e Paulo Bracks (diretor e executivo de futebol, respectivamente). A gente tem o maior respeito pelo Hulk, muita gratidão. A história dele no Galo é simplesmente de um dos maiores ídolos que o Galo já teve nos seus quase 120 anos de existência. Então, a Massa atleticana pode ficar absolutamente tranquila que o Hulk continua”, afirmou.
Além disso, Sérgio Coelho contou que essa informação da saída do jogador não aconteceu por parte do Atlético.
“Quem fala pelo Galo são os quatro R’s, eu, como presidente da associação, e, no futebol, o Paulo Brackse o Victor, e a nossa comunicação. Eu conversei com todos para saber se houve pelo menos uma brincadeira, uma roda de amigo, qualquer coisa nesse sentido sobre essa situação do Hulk. E ninguém falou nada, absolutamente nada”, disse.
Conversa com o Hulk
O presidente disse ainda que chamou Hulk para conversar e disse que seria um absurdo romper contrato com o ídolo no fim desta temporada.
“Eu me reuni com o Hulk durante muito tempo e falei: ‘Hulk, você é ídolo. Ídolo aparece a cada dez anos. E independentemente de ser ídolo ou não, o Galo cumpre com seus contratos. Você tem contrato até no final do ano que vem e vai cumprir. Se você quiser sair, é uma opção sua e que nós vamos estudar uma proposta que vier para a sua saída. Mas nós querermos tirar, romper o contato de você no final do ano, é um absurdo'”, contou.
Hulk tem contrato com o Atlético até o fim de 2026, mas não passa por uma boa fase no comando de Jorge Sampaoli. Aliás, ele não marca há mais de dois meses, desde 14 de agosto, contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana.
