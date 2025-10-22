Dorival tem dúvidas na escalação do Corinthians contra o Vitória

Dorival tem dúvidas na escalação do Corinthians contra o VitóriaAlém do goleiro Hugo Souza, o treinador do Timão também não definiu jogadores para lateral direita e meio-campo
O Corinthians vai enfrentar o Vitória no próximo sábado, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Dorival Júnior ainda tem dúvidas para escalar a equipe ideal para o duelo. Além da possível ausência do goleiro Hugo Souza, o treinador também não tem a lateral direita e o meio de campo definidos.
Afinal, Matheuzinho e Maycon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo e não deve enfrentar a equipe baiana.
O provável time do Corinthians para o jogo contra o Vitória é: Felipe Longo (Hugo Souza); Félix Torres (Charles, Hugo ou Jacaré), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Nesta quarta-feira (22), Dorival Júnior trabalhou com titulares e reservas. Assim, o treinador comandou uma atividade tática simulando situações de jogo e fazendo testes. A comissão técnica também deu ênfase aos lances de bola parada. Ele ainda tem duas sessões de treinos antes do duelo.
Por fim, o Timão soma 36 pontos ganhos, ocupa a 11ª colocação e tenta a segunda vitória seguida no Brasileirão.