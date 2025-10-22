Dorival tem dúvidas na escalação do Corinthians contra o Vitória

Além do goleiro Hugo Souza, o treinador do Timão também não definiu jogadores para lateral direita e meio-campo

O Corinthians vai enfrentar o Vitória no próximo sábado, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Dorival Júnior ainda tem dúvidas para escalar a equipe ideal para o duelo. Além da possível ausência do goleiro Hugo Souza, o treinador também não tem a lateral direita e o meio de campo definidos.

Afinal, Matheuzinho e Maycon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo e não deve enfrentar a equipe baiana.