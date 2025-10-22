Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival tem dúvidas na escalação do Corinthians contra o Vitória

Dorival tem dúvidas na escalação do Corinthians contra o Vitória

Além do goleiro Hugo Souza, o treinador do Timão também não definiu jogadores para lateral direita e meio-campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians vai enfrentar o Vitória no próximo sábado, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Dorival Júnior ainda tem dúvidas para escalar a equipe ideal para o duelo. Além da possível ausência do goleiro Hugo Souza, o treinador também não tem a lateral direita e o meio de campo definidos.

Afinal, Matheuzinho e Maycon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o goleiro Hugo Souza teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo e não deve enfrentar a equipe baiana.

O provável time do Corinthians para o jogo contra o Vitória é: Felipe Longo (Hugo Souza); Félix Torres (Charles, Hugo ou Jacaré), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Nesta quarta-feira (22), Dorival Júnior trabalhou com titulares e reservas. Assim, o treinador comandou uma atividade tática simulando situações de jogo e fazendo testes. A comissão técnica também deu ênfase aos lances de bola parada. Ele ainda tem duas sessões de treinos antes do duelo.

Por fim, o Timão soma 36 pontos ganhos, ocupa a 11ª colocação e tenta a segunda vitória seguida no Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar