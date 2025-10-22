Discurso de Pedrinho, encanto por Rayan e foco na Libertadores: os bastidores do Vasco

Presidente cruz-maltino inflama o vestiário antes do triunfo sobre o Fluminense, no Maracanã, e aponta para voos mais altos na classificação / Crédito: Jogada 10

O Vasco segue embalado na temporada e começa a almejar voos mais altos no Campeonato Brasileiro. Afinal, derrotou o arquirrival Fluminense por 2 a 0, em um confronto direto no Maracanã e agora pode sonhar com uma vaga na Libertadores. Assim, no vídeo dos bastidores deste triunfo, o presidente do clube, Pedrinho, repete este discurso ao afirmar que o Cruz-Maltino pode brigar mais acima na tabela. “Acho que está mais do provado a capacidade de cada um de vocês. Desde o que falei lá atrás com a chegada do Diniz, potencializando nosso jogo ,que é o que a gente queria. Nós sabemos onde a gente pode brigar, que é lá em cima. E não estou falando de Sul-Americana, mas sim de Libertadores. Assim, a gente vai brigar lá. Não duvidem do que vocês são capazes. Iremos chegar lá dentro e atropelar eles, que estão nos devendo faz tempo. Dou duas rodadas para estarmos na Libertadores, coloquem na cabeça de vocês”, disse o mandatário.