Discurso de Pedrinho, encanto por Rayan e foco na Libertadores: os bastidores do Vasco

Discurso de Pedrinho, encanto por Rayan e foco na Libertadores: os bastidores do VascoPresidente cruz-maltino inflama o vestiário antes do triunfo sobre o Fluminense, no Maracanã, e aponta para voos mais altos na classificação
O Vasco segue embalado na temporada e começa a almejar voos mais altos no Campeonato Brasileiro. Afinal, derrotou o arquirrival Fluminense por 2 a 0, em um confronto direto no Maracanã e agora pode sonhar com uma vaga na Libertadores. Assim, no vídeo dos bastidores deste triunfo, o presidente do clube, Pedrinho, repete este discurso ao afirmar que o Cruz-Maltino pode brigar mais acima na tabela.
“Acho que está mais do provado a capacidade de cada um de vocês. Desde o que falei lá atrás com a chegada do Diniz, potencializando nosso jogo ,que é o que a gente queria. Nós sabemos onde a gente pode brigar, que é lá em cima. E não estou falando de Sul-Americana, mas sim de Libertadores. Assim, a gente vai brigar lá. Não duvidem do que vocês são capazes. Iremos chegar lá dentro e atropelar eles, que estão nos devendo faz tempo. Dou duas rodadas para estarmos na Libertadores, coloquem na cabeça de vocês”, disse o mandatário.
Atuação consistente
Em campo, Rayan tomou conta da partida e foi o principal destaque. O camisa 77 anotou o primeiro gol ao arriscar de longe e contar com o desvio em Freytes para enganar o goleiro Fábio.
Além disso, o atacante, de 19, foi responsável pela finalização que originou o segundo tento. O arqueiro tricolor deu rebote, e a bola sobrou para Nuno Moreira ampliar e sacramentar o triunfo no clássico. A festa, então, tomou conta do Maracanã, com a esperança do time, que atualmente soma 39 pontos, ainda beliscar uma vaga no torneio continental.
“Agradecer muito a esse cara que eu amo demais, que é o professor Diniz. Todo mundo sabe a admiração que eu tenho por ele. Agradecer a todo esforço de todos vocês dentro de campo. O Vasco é isso, é brigar lá em cima. A mudança de comportamento de todos vocês contagia a torcida, que é para quem a gente trabalha. Ver o torcedor feliz é o que realmente mexe comigo e vocês estão de parabéns, partidaça. E a nossa briga é lá no teto, lá em cima. Acreditem nisso”, exaltou Pedrinho.