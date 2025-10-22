Dirigente é acusado de nepotismo na base do Santos

Dirigente é acusado de nepotismo na base do SantosConselheiros pedem expulsão de Daniel Alves, do Comitê de Gestão, que nega irregularidades envolvendo seus filhos no clube
Como se não bastassem os problemas dentro de campo, agora, o Santos enfrenta uma nova crise política em seus bastidores. Nesta quarta-feira (22), um grupo de conselheiros protocolou dois pedidos formais para a expulsão de Daniel Alves do quadro associativo. Alves é membro do Comitê de Gestão do presidente Marcelo Teixeira. Desse modo, os documentos, que reúnem cerca de 70 assinaturas, criam uma forte pressão sobre a atual gestão. Inclusive, a entrega dos pedidos ao presidente do Conselho, Fernando Akaoui, já gera discordâncias internas entre os apoiadores de Teixeira.
O centro das acusações é um suposto conflito de interesses. Primeiramente, os conselheiros acusam Daniel Alves de beneficiar seus dois filhos nas categorias de base. O relatório alega que “sem a influência do pai, não teriam condições técnicas de permanecer no clube”. Além disso, um dos filhos teria treinado com o time profissional este ano sem autorização. Por fim, os documentos também citam que o dirigente vetou arbitrariamente a contratação de outro atleta da base, vindo do Vasco, que já havia sido aprovado.
Dirigente do Santos nega as acusações
Daniel Alves foi procurado pela reportagem do portal ge e negou veementemente todas as alegações. Em nota oficial, o dirigente afirmou que possui provas documentais para derrubar as acusações. Segundo ele, relatórios técnicos provam que seus filhos seguiram os protocolos normais de avaliação. Sobre a acusação de mentir ao conselho, ele afirma que o filho já tinha contrato assinado (em 27/08) antes da reunião (em 02/09). Portanto, ele lamentou a tentativa de “tumultuar o ambiente” em um momento difícil.
Apesar das acusações, o presidente Marcelo Teixeira adota uma postura cautelosa. Assim sendo, ele deve aguardar a avaliação da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) do clube antes de tomar uma atitude. Agora, os requerimentos seguem para a CIS, que apurará os fatos e ouvirá a defesa. Posteriormente, o órgão emitirá um parecer e o Conselho Deliberativo, então, decidirá se aceita ou não o pedido de expulsão do dirigente, que segue frequentando o clube normalmente.
