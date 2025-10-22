Dirigente é acusado de nepotismo na base do Santos

Como se não bastassem os problemas dentro de campo, agora, o Santos enfrenta uma nova crise política em seus bastidores. Nesta quarta-feira (22), um grupo de conselheiros protocolou dois pedidos formais para a expulsão de Daniel Alves do quadro associativo. Alves é membro do Comitê de Gestão do presidente Marcelo Teixeira. Desse modo, os documentos, que reúnem cerca de 70 assinaturas, criam uma forte pressão sobre a atual gestão. Inclusive, a entrega dos pedidos ao presidente do Conselho, Fernando Akaoui, já gera discordâncias internas entre os apoiadores de Teixeira.

O centro das acusações é um suposto conflito de interesses. Primeiramente, os conselheiros acusam Daniel Alves de beneficiar seus dois filhos nas categorias de base. O relatório alega que “sem a influência do pai, não teriam condições técnicas de permanecer no clube”. Além disso, um dos filhos teria treinado com o time profissional este ano sem autorização. Por fim, os documentos também citam que o dirigente vetou arbitrariamente a contratação de outro atleta da base, vindo do Vasco, que já havia sido aprovado.