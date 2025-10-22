Dinenno passa por artroscopia no joelho e inicia recuperação no São Paulo

Atacante ficou de fora das últimas partidas do Tricolor por conta de dores no joelho e seguirá no departamento médico

Desfalque no São Paulo nas duas últimas partidas, o atacante Juan Dinenno passou por uma artroscopia no joelho direito. O jogador ficou de fora das partidas contra Mirassol e Grêmio e seguirá no departamento médico do clube para prosseguir com a recuperação.

Dinenno reclamava de dores no joelho e, por conta disso, não disputou as últimas partidas do Tricolor. O jogador realizou o procedimento para fazer uma limpeza no menisco. O argentino não atua desde a derrota para o Ceará, no dia 29 de setembro, quando entrou em campo nos vinte minutos finais.