Dinenno passa por artroscopia no joelho e inicia recuperação no São Paulo

Dinenno passa por artroscopia no joelho e inicia recuperação no São PauloAtacante ficou de fora das últimas partidas do Tricolor por conta de dores no joelho e seguirá no departamento médico
Desfalque no São Paulo nas duas últimas partidas, o atacante Juan Dinenno passou por uma artroscopia no joelho direito. O jogador ficou de fora das partidas contra Mirassol e Grêmio e seguirá no departamento médico do clube para prosseguir com a recuperação.
Dinenno reclamava de dores no joelho e, por conta disso, não disputou as últimas partidas do Tricolor. O jogador realizou o procedimento para fazer uma limpeza no menisco. O argentino não atua desde a derrota para o Ceará, no dia 29 de setembro, quando entrou em campo nos vinte minutos finais.
O atacante chegou emprestado ao São Paulo no final de junho, vindo do Cruzeiro, para ser uma solução em meio às baixas por lesões no campo de ataque. Entretanto, o argentino não conseguiu se destacar e marcou apenas um gol em oito partidas. Dinenno tem contrato com o Tricolor até o final do ano e não deve ter o vínculo renovado.
