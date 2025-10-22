De malas prontas! Virginia embarca para Madri e deve levar filhos para conhecer Vini Jr

De malas prontas! Virginia embarca para Madri e deve levar filhos para conhecer Vini JrEssa será a quarta vez que a influencer viaja para a Espanha em menos de dois meses; Presença das crianças depende de Zé Felipe
Em meio a uma reconciliação com Vini Jr, Virginia Fonseca vai desembarcar nos próximos dias em Madri e vai acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona do Santiago Bernabéu. Essa será a segunda vez que a influenciadora vai assistir a um jogo no estádio.
Para conseguir embarcar na quinta-feira (23), Virginia adiantou todos os seus compromissos no Brasil. Dessa forma, gravou duas edições do “Sabadou” no SBT, passou 24h no salão para mudar o cabelo, compareceu no ensaio da Grande Rio e vai comemorar o aniversário de 3 anos da Maria Flor, sua filha, nesta quarta-feira (22).
A viagem para a Espanha dessa vez pode ter um motivo especial: ela pretende levar os filhos e, talvez, oficializar o relacionamento com o jogador do Real Madrid, de acordo com o “Extra”. No entanto, a presença das crianças ainda não é certa, uma vez que Zé Felipe precisa permitir.
Reconciliação entre Virginia e Vini Jr
Na última semana, Virginia ficou hospedada na mansão do jogador localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Durante a estada, Virginia acompanhou familiares do atleta, assistiu à derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2 e participou de atividades esportivas. Além disso, ela foi acompanhada da mãe do jogador, Fernanda Cristina, ao ensaio da Grande Rio.
A interação e parceria da dupla reacendeu os rumores de affair entre Virginia e Vinícius, mesmo após a polêmica envolvendo outras duas modelos. A influencer, aliás, já havia demonstrado interesse em dar uma segunda chance ao craque após demonstrações públicas de arrependimento.
“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”, declarou Virginia ao portal “Leo Dias”.
