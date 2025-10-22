De malas prontas! Virginia embarca para Madri e deve levar filhos para conhecer Vini Jr

Essa será a quarta vez que a influencer viaja para a Espanha em menos de dois meses; Presença das crianças depende de Zé Felipe / Crédito: Jogada 10

Em meio a uma reconciliação com Vini Jr, Virginia Fonseca vai desembarcar nos próximos dias em Madri e vai acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barcelona do Santiago Bernabéu. Essa será a segunda vez que a influenciadora vai assistir a um jogo no estádio. Para conseguir embarcar na quinta-feira (23), Virginia adiantou todos os seus compromissos no Brasil. Dessa forma, gravou duas edições do “Sabadou” no SBT, passou 24h no salão para mudar o cabelo, compareceu no ensaio da Grande Rio e vai comemorar o aniversário de 3 anos da Maria Flor, sua filha, nesta quarta-feira (22).

A viagem para a Espanha dessa vez pode ter um motivo especial: ela pretende levar os filhos e, talvez, oficializar o relacionamento com o jogador do Real Madrid, de acordo com o “Extra”. No entanto, a presença das crianças ainda não é certa, uma vez que Zé Felipe precisa permitir. Reconciliação entre Virginia e Vini Jr Na última semana, Virginia ficou hospedada na mansão do jogador localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Durante a estada, Virginia acompanhou familiares do atleta, assistiu à derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2 e participou de atividades esportivas. Além disso, ela foi acompanhada da mãe do jogador, Fernanda Cristina, ao ensaio da Grande Rio. A interação e parceria da dupla reacendeu os rumores de affair entre Virginia e Vinícius, mesmo após a polêmica envolvendo outras duas modelos. A influencer, aliás, já havia demonstrado interesse em dar uma segunda chance ao craque após demonstrações públicas de arrependimento.