De la Cruz e Léo Ortiz serão relacionados pelo Flamengo; uruguaio tem bom retrospecto contra o Racing

Volante e zagueiro eram dúvidas do técnico Filipe Luís, mas estarão na lista final para o jogo desta quarta-feira (22/10); veja números de Nico

O uruguaio ficou fora dos últimos dois duelos, contra Botafogo e Palmeiras. Agora, após participar das atividades pós-jogo contra o Verdão, está em condições de, pelo menos, ir ao banco. Ortiz, que deixou a partida contra o time paulista por estiramento no ligamento do tornozelo direito, fez atividades extras para acelerar o retorno. Segundo o jornalista Bruno Lemos, ambos estarão na lista. E você sabia que De la Cruz tem excelente retrospecto contra o Racing?

O Flamengo terá dois reforços à disposição no banco de reservas nesta quarta-feira (22/10), quando enfrentará o Racing (ARG), pela semifinal da Libertadores. Afinal, Léo Ortiz e De la Cruz serão relacionados pelo técnico Filipe Luís para o prélio.

O craque uruguaio, que defendeu o River Plate por sete temporadas, teve diversos embates contra os rivais de Avellaneda. Na sua única conquista de Libertadores até agora na carreira, ele, inclusive, teve o Racing como adversário no mata-mata – apesar de não ter entrado em campo por lesão. Foi, afinal, na conquista de 2018.

Histórico do camisa 18 do Flamengo contra o Racing

As primeira partida contra o Racing foi, assim, em 2019, pelo Campeonato Argentino, com vitória por 2 a 0. No mesmo ano, em pleno Cilindro de Avellaneda, o craque deitou e rolou em goleada por 6 a 1: um gol e duas assistências.

Dois anos mais tarde, outra goleada. Desta vez pela Supercopa Argentina: 5 a 0, com direito a gol e assistência, aliás. Carrascal também foi titular naquela partida em questão. Depois, foram dois empates pelo Clausura (0 a 0, e 2 a 2). Por fim, em julho de 2023, mais uma vitória, desta vez por 2 a 1. Dessa forma, em seis jogos contra o rival argentino, De la Cruz angaria três vitórias e três empates, somando 66,6% de aproveitamento.