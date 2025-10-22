Copa do Brasil: Vasco vai tentar jogar contra o Fluminense em São Januário

“Vamos conversar com as forças públicas e ver o que vão decidir. Neste momento, não temos decisão. É deles e vamos respeitar o que for decidido pelas forças públicas. Todo vascaíno prefere jogar em São Januário, e nós não somos exceção”.

O Vasco é o mandante do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense. No entanto, o local da partida não foi definido pelo Cruz-Maltino. O diretor de futebol, Admar Lopes, afirmou que o desejo é jogar em São Januário, mas vai acatar a decisão dos órgãos públicos.

Admar Lopes se referiu ao Poder Público porque o BEPE (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios) proíbe o Vasco de mandar clássicos em São Januário. Dessa forma, o Vasco buscou um acordo com o Consórcio Maracanã e firmou um contrato válido até 2026 que dá ao clube as mesmas condições comerciais e operacionais da dupla Fla-Flu.

Assim, está previsto no documento que os clássicos do Vasco com Flamengo e Fluminense sejam disputados no Maracanã, com torcida dividida. A exceção são os jogos do Campeonato Carioca. No entanto, o contrato não cita especificamente a Copa do Brasil, dando brecha ao Cruz-Maltino para tentar jogar em São Januário.

Por esse motivo, o Vasco pretende se reunir com os órgãos públicos, como BEPE, Governo do Estado e Ministério Público, para tentar jogar em São Januário. A semifinal da Copa do Brasil está prevista para ser disputada nos dias 10 e 14 de dezembro.