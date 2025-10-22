Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti polêmico em Del Valle x Atlético

Carlos Betancur foi à cabine do VAR para analisar o lance, mas discordou da recomendação do árbitro de vídeo

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (22) o áudio do VAR do pênalti marcado para o Independiente Del Valle no duelo contra o Atlético, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O lance gerou o único gol do time equatoriano na partida. Os árbitros de vídeo e de campo divergiram sobre a marcação inicial, o que levou a jogada ser revisada.

Na visão do VAR, o zagueiro Juan Tressoldi, do Atlético, conquistou o espaço na disputa de bola. Assim, Mercado, do Del Valle, chutou a perna do defensor. Por conta disso, recomendou ao árbitro Carlos Betancur a revisão do lance no monitor.

“O defensor tem o pé no chão, ganha o espaço, e o atacante é quem golpeia. Não pênalti. Carlos, te convido a analisar, por possível não pênalti”, recomenda o VAR.

Carlos Betancur assistiu à jogada em diferentes ângulos e discordou da cabine. Assim, o juiz disse que, em sua opinião, o zagueiro do Atlético colocou a perna na frente do adversário para impedir a finalização, gerando o pênalti.

“Eu vejo que ele coloca o pé na trajetória do jogador. Para mim, segue sendo falta, porque o 16 (Ruan) se coloca na trajetória que vai pegar a bola. Ele coloca o pé para que o adversário não chute, vou confirmar o pênalti”, afirmou Betancur.