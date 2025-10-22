Com gols em 12 jogos seguidos, Haaland repete feito histórico de Cristiano Ronaldo

Com gols em 12 jogos seguidos, Haaland repete feito histórico de Cristiano RonaldoNorueguês repete marca do craque português e pode superá-lo no próxima rodada da Premier League, diante do Aston Villa, no domingo
Com faro de gol, Erling Haaland iniciou a temporada em grande estilo e repetiu um feito histórico de Cristiano Ronaldo. Afinal, o norueguês alcançou, nesta terça-feira (21), uma sequência de gols em doze jogos consecutivos, visto que anotou o primeiro do triunfo por 2 a 0 do Manchester City sobre o Villarreal pela Champions League.
Entre agosto e novembro de 2014, o português somou 20 gols em 12 partidas, todas pelo Real Madrid. Além disso, repetiu a marca entre fevereiro e abril de 2018, também pela equipe merengue, quando balançou as redes 22 vezes neste período.
Com a camisa dos Citizens e da seleção da Noruega, Haaland também chegou a 22 gols marcados nas últimas 12 partidas (13 pelo City e nove pela seleção). No próximo domingo (26), diante do Aston Villa, o centroavante terá a chance de superar a marca.
No momento, o City está invicto há nove jogos (sete vitórias e dois empates). O jogador esteve apenas no 2 a 0 sobre o Huddersfield, pela Copa da Liga Inglesa, poupado devido a um problema nas costas. O atleta soma 11 gols na Premier League, sendo o artilheiro disparado.
Por fim, se contar todas as competições, o centroavante soma 15 gols em 11 partidas pelo Manchester City na atual temporada. Assim, além de nove gols em três jogos com a seleção norueguesa.
Confira a sequência de 12 partidas com gol de Haaland
Villarreal 0 x 2 Manchester City (1 gol)
Manchester City 2 x 0 Everton (2 gols)
Noruega 5 x 0 Israel (3 gols)
Brentford 0 x 1 Manchester City (1 gol)
Monaco 2 x 2 Manchester City (2 gols)
Manchester City 5 x 1 Burnley (2 gols)
Arsenal 1 x 1 Manchester City (1 gol)
Manchester City 2 x 0 Napoli (1 gol)
Manchester City 3 x 0 Manchester United (2 gols)
Noruega 11 x 1 Moldávia (5 gols)
Noruega 1 x 0 Finlândia (1 gol)
Brighton 2 x 1 Manchester City (1 gol)
