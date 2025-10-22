Com gols em 12 jogos seguidos, Haaland repete feito histórico de Cristiano Ronaldo

Norueguês repete marca do craque português e pode superá-lo no próxima rodada da Premier League, diante do Aston Villa, no domingo

Entre agosto e novembro de 2014, o português somou 20 gols em 12 partidas, todas pelo Real Madrid. Além disso, repetiu a marca entre fevereiro e abril de 2018, também pela equipe merengue, quando balançou as redes 22 vezes neste período.

Com faro de gol, Erling Haaland iniciou a temporada em grande estilo e repetiu um feito histórico de Cristiano Ronaldo. Afinal, o norueguês alcançou, nesta terça-feira (21), uma sequência de gols em doze jogos consecutivos, visto que anotou o primeiro do triunfo por 2 a 0 do Manchester City sobre o Villarreal pela Champions League.

Com a camisa dos Citizens e da seleção da Noruega, Haaland também chegou a 22 gols marcados nas últimas 12 partidas (13 pelo City e nove pela seleção). No próximo domingo (26), diante do Aston Villa, o centroavante terá a chance de superar a marca.

No momento, o City está invicto há nove jogos (sete vitórias e dois empates). O jogador esteve apenas no 2 a 0 sobre o Huddersfield, pela Copa da Liga Inglesa, poupado devido a um problema nas costas. O atleta soma 11 gols na Premier League, sendo o artilheiro disparado.

Por fim, se contar todas as competições, o centroavante soma 15 gols em 11 partidas pelo Manchester City na atual temporada. Assim, além de nove gols em três jogos com a seleção norueguesa.