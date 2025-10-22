Chelsea engole o Ajax no Stamford Bridge. Estêvão marca

Blues chegam a seis pontos em nove disputados e jogam os holandeses para a lanterna da Champions League / Crédito: Jogada 10

Não tomou conhecimento! O Chelsea engoliu o Ajax e meteu 5 a 1 no conjunto holandês, nesta quarta-feira (22), no Stamford Bridge, pela terceira rodada desta edição da Champions League. Os Blues estão em 11º lugar, com seis pontos. Derrotados, os visitantes amargam a lanterna entre os 36 participantes do torneio. Diante da facilidade com a qual encarou os holandeses, o Chelsea até demorou para abrir o score. Taylor ainda fez o favor de deixar o Ajax com dez. Aos 17 minutos, Buonanotte, então, centrou para Fofana desviar para Guiu completar. Aos 26, Caicedo finalizou de longe e ampliou para os Blues.