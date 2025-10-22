Chelsea engole o Ajax no Stamford Bridge. Estêvão marca

Chelsea engole o Ajax no Stamford Bridge. Estêvão marcaBlues chegam a seis pontos em nove disputados e jogam os holandeses para a lanterna da Champions League
Não tomou conhecimento! O Chelsea engoliu o Ajax e meteu 5 a 1 no conjunto holandês, nesta quarta-feira (22), no Stamford Bridge, pela terceira rodada desta edição da Champions League. Os Blues estão em 11º lugar, com seis pontos. Derrotados, os visitantes amargam a lanterna entre os 36 participantes do torneio.
Diante da facilidade com a qual encarou os holandeses, o Chelsea até demorou para abrir o score. Taylor ainda fez o favor de deixar o Ajax com dez. Aos 17 minutos, Buonanotte, então, centrou para Fofana desviar para Guiu completar. Aos 26, Caicedo finalizou de longe e ampliou para os Blues.
Weghorst, aos 32, ainda deu um susto nos londrinos. O Ajax avisou que estava no páreo. Mas a vida não durou muito. Afinal, aos 44, Enzo de pênalti, fez o terceiro dos donos da casa. Antes da saída para o vestiário, Estêvão, ex-Palmeiras, anotou mais um para o Chelsea. O atacante, também de penalidade, não errou o seu disparo e cravou o seu primeiro gol na Champions.
O Chelsea não diminuiu o ímpeto na segunda etapa. Assim, George, que acabara de entrar, acertou o fundo do barbante. Os minutos seguintes, no entanto, foram utilizados em ritmo de treino pelos Blues. Com o placar construído na primeira etapa, o time da casa administrou a goleada, pensando na próxima rodada do Campeonato Inglês.
