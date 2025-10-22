Ceni vê atuação abaixo da média, mas valoriza vitória: “Era o que importava”Bahia venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão
O Bahia conquistou uma importante vitória e se consolidou na briga por uma vaga na Libertadores em 2026. Afinal, com a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, nesta quarta-feira (22), na Fonte Nova, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão de Aço encostou no G4. Dessa forma, o técnico Rogério Ceni elogiou a evolução do time dentro da partida e valorizou a vitória.
“Os primeiros minutos foram ruins. Depois retomamos o controle e conseguimos progredir. No final do primeiro tempo já pressionávamos com um volume muito grande, que gerou o pênalti e outras oportunidades. No segundo tempo, quando ficamos com um a mais, já estávamos cansados e não conseguimos fazer a pressão que deveria ter sido feita. Não foi um jogo espetacular, mas conseguimos sair vencedores, que era o que importava”, disse Rogério Ceni.
Apesar da vitória, o Bahia não começou bem. Afinal, o Internacional dominou os primeiros dez minutos e levou perigo com Bruno Gomes. Contudo, o Esquadrão de Aço entrou no jogo, equilibrou as ações e dominou, criando boas chances até abrir o placar, aos 50 minutos, com Willian José, após pênalti cometido por Bernabei.
Melhor primeiro turno nos pontos corridos
A vitória sobre o Internacional também teve valor histórico para o Bahia. Afinal, com os três pontos conquistados no jogo atrasado da 14ª rodada, o Tricolor terminou o primeiro turno com 33 pontos. Portanto, estabeleceu a sua melhor campanha da história em um turno na era dos pontos corridos do Brasileirão.
Com a vitória, o Bahia chegou aos 49 pontos e encurtou a distância para o G4 do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, segue em 14º lugar com 35, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (25), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Colorado visita o Fluminense, no mesmo dia, às 17h30, no Maracanã.
