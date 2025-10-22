CBF define mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil

As semis começam no dia 10 de dezembro, enquanto os jogos de volta serão no dia 17. Entidade também confirma mandos para final / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (22), os mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil. No procedimento, ficou definido que Vasco e Cruzeiro começarão jogando em casa, enquanto Fluminense e Corinthians decidirão a vaga em seus domínios. Os confrontos têm como datas base os dias 10 e 14 de dezembro. Ambos serão após o final da Série A do Campeonato Brasileiro, que se encerrará em 7 de dezembro. Os horários e estádios em que as partidas ocorrerão ainda serão divulgados pela Confederação.

Cabe ressaltar que Fluminense e Vasco têm acordo para jogar no Maracanã até 2026. Neste sentido, os clubes devem fazer as duas partidas no estádio, porém o Cruz-Maltino também pode optar por atuar em São Januário. Semifinais da Copa do Brasil Ida

Vasco x Fluminense – Rio de Janeiro

Cruzeiro x Corinthians – Belo Horizonte

Volta

Fluminense x Vasco – Rio de Janeiro

Corinthians x Cruzeiro – São Paulo Mandos da final da Copa do Brasil Além das semifinais, a CBF também confirmou os mandos de campo da grande decisão da competição. As partidas ocorrerão em ida e volta, nos dias 17 e 21 de dezembro. Por meio do sorteio, o vencedor da disputa entre Cruzeiro e Corinthians vai iniciar a decisão em casa, enquanto o classificado de Vasco x Fluminense vai definir o título em seus domínios. Caminho dos times A equipe do Cruzeiro conquistou cinco vitórias e um empate. Assim, eliminou o Vila Nova, CRB e Atlético. O seu adversário, Corinthians está invicto, com seis vitórias, e despachou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR.