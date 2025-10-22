Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF define mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil

CBF define mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil

As semis começam no dia 10 de dezembro, enquanto os jogos de volta serão no dia 17. Entidade também confirma mandos para final
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (22), os mandos de campo das semifinais e final da Copa do Brasil. No procedimento, ficou definido que Vasco e Cruzeiro começarão jogando em casa, enquanto Fluminense e Corinthians decidirão a vaga em seus domínios.

Os confrontos têm como datas base os dias 10 e 14 de dezembro. Ambos serão após o final da Série A do Campeonato Brasileiro, que se encerrará em 7 de dezembro. Os horários e estádios em que as partidas ocorrerão ainda serão divulgados pela Confederação.

Cabe ressaltar que Fluminense e Vasco têm acordo para jogar no Maracanã até 2026. Neste sentido, os clubes devem fazer as duas partidas no estádio, porém o Cruz-Maltino também pode optar por atuar em São Januário.

Semifinais da Copa do Brasil

Ida
Vasco x Fluminense – Rio de Janeiro
Cruzeiro x Corinthians – Belo Horizonte
Volta
Fluminense x Vasco – Rio de Janeiro
Corinthians x Cruzeiro – São Paulo

Mandos da final da Copa do Brasil

Além das semifinais, a CBF também confirmou os mandos de campo da grande decisão da competição. As partidas ocorrerão em ida e volta, nos dias 17 e 21 de dezembro. Por meio do sorteio, o vencedor da disputa entre Cruzeiro e Corinthians vai iniciar a decisão em casa, enquanto o classificado de Vasco x Fluminense vai definir o título em seus domínios.

Caminho dos times

A equipe do Cruzeiro conquistou cinco vitórias e um empate. Assim, eliminou o Vila Nova, CRB e Atlético. O seu adversário, Corinthians está invicto, com seis vitórias, e despachou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR.

Do outro lado, o Vasco soma três vitórias e cinco empates, eliminando o União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA e Botafogo. Por fim, o Fluminense tem seis vitórias, um empate e uma derrota. O Tricolor, assim, deixou de fora Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense, Internacional e Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians Cruzeiro Fluminense Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar