Carrascal brilha e o Flamengo abre vantagem sobre o Racing na semifinal da Libertadores

Carrascal brilha e o Flamengo abre vantagem sobre o Racing na semifinal da LibertadoresColombiano, a novidade na escalação, fez belo jogo e coroou sua atuação com o gol que definiu o 1 a 0. Se empatar na volta, Flamengo na final!
O Flamengo estava parando na trave e nas defesas do goleiro Cambeses no jogo contra o Racing, nesta quarta-feira, 22/10, pela ida da semifinal da Libertadores. A torcida do Flamengo, com 71.738 pagantes (sendo cerca de 4 mil Hermanos), que não parava de cantar, explodiu de alegria quando, aos 42 minutos do segundo tempo, Carrascal, o melhor em campo, iniciou a jogada que Bruno Henrique finalizou para nova defesa do goleiro dos argentinos. Contudo, na sobra, Carrascal mandou para a rede uma bola que bateu em Rojo e entrou chorando. Final: Flamengo 1 a 0, em jogo dramático.
Assim, o Rubro-Negro vai para o jogo da volta, no dia 29/10, em Lima, precisando apenas do empate para ir à final da Libertadores. Caso o adversário vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se os “Hermanos” vencerem por dois ou mais gols, serão eles os finalistas. O vencedor deste mata-mata enfrentará na final , quem passar da semifinal entre LDU e Palmeiras. O primeiro jogo estre estes times rolará nesta quinta-feira, em Quito.
Jogo truncado para o Flamengo no primeiro tempo
O Flamengo teve a posse de bola (69%) e mais finalizações (5 a 4) no primeiro tempo, mas encontrou grande dificuldade para conseguir espaços na área. Quase sempre, as tentativas foram pela esquerda, com avanços de Alexsandro ou Carrascal, que começou como titular no lugar de Samuel Lino e mandou bem. O Flamengo criou suas grandes chances exatamente quando teve algum espaço na área, em chute de Carrascal com boa defesa de Cambeses, e também numa confusão na área em que Arrascaeta acertou a trave.
Bem postado e buscando contra-ataques ou cruzamentos, o Racing criou duas boas chances com Maravilla Martínez e, principalmente, uma conclusão de Solari para grande defesa de Rossi. No fim da etapa, sempre com Carrascal pela esquerda, o Fla teve três chances: uma cabeçada de Arrascaeta e duas com Pedro, que, mesmo marcado, deu um jeito de fazer duas puxetas, causando perigo extremo. Mas a bola não entrou. Placar em branco nos 45 minutos iniciais.
Segundo tempo duríssimo
O primeiro bom momento foi quando Pedro saiu da área e tocou para Arrascaeta, que entrou na área, mas errou na finalização. Pouco depois, Sosa cabeceou e fez o gol, mas foi anulado porque ele cometeu falta em Carrascal. O Flamengo fez duas substituições: Ayrton Lucas na vaga de Alex Sandro e Plata no lugar de Luiz Araújo, que foi o mais tímido do ataque. Quase veio o gol quando Arrascaeta chutou de fora da área e Cambeses fez uma das melhores defesas do jogo, mandando para escanteio.
Depois dos 25 minutos, já com Bruno Henrique e Samuel Lino nas vagas de Pedro (que saiu com dores nas mãos) e Arrascaeta, a equipe continuou buscando o gol, que quase saiu aos 31. Samuel Lino, após jogada de Plata, chutou, mas Cambeses fez um milagre. Aos 35, o Flamengo quase furou a retranca. Pulgar levantou e tocou para a cabeçada de Samuel Lino para o gol, porém ele estava ligeiramente adiantado, e o lance foi anulado.
Carrascal, o herói
O empate parecia iminente. Mas, aos 42, Carrascal tocou para Bruno Henrique, que entrou livre e chutou em cima de Cambeses. Na sobra, Carrascal finalizou, e a bola ainda bateu na zaga antes de entrar chorando no gol. O Flamengo, enfim, conseguiu furar a retranca.
FLAMENGO 1×0 RACING
Copa Libertadores 2025 – Semifinal (Jogo de ida)
Data: 22/10/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 70.738
Renda: R$ 9.714.891,25
Gol: Carrascal, 42’/2ºT (1-0)
FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal, 37’/2ºT), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 10’/2ºT); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Samuel Lino, 25’/2ºT); Carrascal, Luiz Araújo (Plata, 10’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 25’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
RACING: Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rojas (Mura, 13’/2ºT); Sosa, Zuculini e Almendra (Nardoni, 18’/2ºT) ; Conechny e Solari (Zaracho, 41’/2ºT); Maravilla Martínez (Balboa, 42’/2ºT). Técnico: Gustavo Costas.
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Calos Orbe (EQU)
Cartões Amarelos: Ayrton Lucas (FLA); Sosa- Zuculini (RAC)
