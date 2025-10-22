Botafogo mantém cautela com Danilo e Telles

Savarino, em contrapartida, deve ser a novidade na partida contra o Santos

Uma lesão no joelho esquerdo tirou Telles das últimas partidas do Botafogo. A última participação do defensor foi no empate com o Grêmio em 1 a 1, em Porto Alegre, em 24/9.

O Botafogo não quer apressar os retornos do lateral-esquerdo Telles e do volante Danilo, d upla que voltou a treinar em campo nesta semana, no Espaço Lonier, CT do Mais Tradicional . O clube monitora, então, os dois jogadores com observações diárias e mantém a cautela para evitar uma reincidência de lesões, indica o site “ge”. No início, aliás, eles trabalharam à parte do restante do elenco alvinegro.

Danilo, por sua vez, teve uma contusão na coxa esquerda. Ele não joga desde 17/9, no 3 a 3 do Glorioso com o Mirassol, no Estádio Nilton Santos.

Savarino, por sua vez, está 100% e, assim, deve ficar à disposição da comissão técnica de Davide Ancelotti no próximo compromisso do Glorioso no Campeonato Brasileiro. O venezuelano, com dores, não visitou o Ceará, no triunfo por 2 a 0, do Mais Tradicional, na Arena Castelão. O Botafogo recebe o Santos, no próximo domingo (26), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 30 da competição nacional.

O Botafogo, com 46 pontos, está na quinta colocação. A meta do clube é terminar o Brasileirão no G6, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores.

