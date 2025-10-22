Botafogo antecipa reuniões com Textor e inicia planejamento para próxima temporada

Departamento de futebol do Alvinegro se reúne com antecedência já de olho em 2026, mesmo antes de garantir a vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Apesar de ainda não ter garantido a vaga na próxima Libertadores, o Botafogo já começou a planejar a próxima temporada e iniciou reuniões com John Textor. Nesse sentido, o clube carioca não quer repetir os erros de 2025, quando deu início as conversas apenas em janeiro e atrasou escolhas importantes como a de um treinador. A informação é do portal “ge”. Nas últimas duas semanas, o dono da SAF alvinegra dialogou com o departamento de futebol, entretanto os temas seguem em sigilo neste primeiro momento para não afetar o time em campo.

O principal receio é que qualquer decisão tenha influência sobre os jogos que restam para concretizar a temporada de 2025. Afinal, o Alvinegro ainda necessita garantir matematicamente uma vaga no torneio continental e, no momento, está a seis pontos do Mirassol, atual quarto colocado. Por outro lado, abriu cinco para o Fluminense, que ocupa a sétima posição. As principais decisões devem ser tomadas com antecedência, como possíveis renovações, saídas e necessidades de contratações. Internamente, a avaliação é de que 0 treinador Davide Ancelotti, apesar da pressão, sofre com a quantidade de jogadores lesionados, o que afeta diretamente na performance da equipe. Outro ponto importante para a mudança de postura no planejamento, é o novo calendário, que antecipou o início do Brasileirão. Isso fará com que Textor tenha atitudes mais cedo.

Até porque, em 2025, o clube teve um início de ano conturbado depois da saída de Artur Jorge. O norte-americano, então, demorou quase dois meses para escolher um substituto, que foi o português Renato Paiva. No período, a equipe disputou a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e boa parte do Carioca com técnico interino. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

