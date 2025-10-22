Bayern de Munique goleia o Club Brugge e segue 100% na Champions

Bayern de Munique goleia o Club Brugge e segue 100% na ChampionsCom gols de Karl, Kane, Luis Díaz e Jackson, equipe bávara faz 4 a 0 e assume a segunda colocação da fase de liga
O Bayern de Munique segue 100% na fase de liga da Champions. Com uma atuação segura na Allianz Arena e mais um gol de Harry Kane, os bávaros fizeram 4 a 0 no Club Brugge, nesta quarta-feira (22). O jovem Karl, Luis Díaz e Jackson completaram o marcador. Faltou apenas um gol para a equipe alemã assumir a ponta da competição.
Com o resultado, a equipe do técnico Vincent Kompany chega à segunda colocação, com nove pontos conquistados, perdendo a liderança para o PSG no número de gols marcados. O Club Brugge, por sua vez, fica em 20º, com três.
As duas equipes terão adversários duríssimos na quarta rodada da fase de liga. Afinal, na terça-feira, 4 de novembro, o Bayern visita o PSG no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Club Brugge recebe o Barcelona.
Como era esperado, o Bayern assumiu o controle da bola desde o apito inicial. Apesar de ver o Brugge dar a primeira finalização da partida, os bávaros mantiveram a posse e trocavam passes rápidos. Aos cinco minutos, Jonathan Tah achou o jovem Karl entre as linhas de defesa belgas. O canhotinho alemão tirou a marcação com uma bela finta, avançou e finalizou com precisão para fazer um golaço: 1 a 0. Foi a primeira partida do menino como titular na Champions League. Antes dos dez, Pavlovic recebeu na entrada da área e mandou no travessão.
A superioridade do Bayern era percebida em todas as fases do campo. Em jogada pela esquerda, Luis Díaz achou Laimer, que cruzou para Kane só empurrar para o fundo da rede.
Bayern chega ao terceiro ainda no primeiro tempo
Apesar de o Brugge se assanhar com algumas investidas ao ataque, Neuer não teve problemas e via o Bayern levar o jogo com extrema facilidade. Karl quase ampliou. Mas Luis Díaz não perdoou. Em outro passe de Laimer, o colombiano ajeitou e fuzilou o goleiro. A bola ainda bateu no travessão e entrou.
O quarto gol não saiu no primeiro tempo por questão de capricho. Após cruzamento da direita, Luis Diáz apareceu sozinho e chutou, para defesa do goleiro. No rebote, Kane pegou, tirou do zagueiro e finalizou na junção das traves, e a bola saiu.
O Club Brugge iniciou o segundo tempo tentando diminuir a todo custo os espaços na defesa, para segurar os alemães. De quebra, tentar ficar mais com a bola para evitar uma pressão mais intensa. No princípio, até que a estratégia teve certo resultado. Contudo, aos poucos o Bayern foi criando chances. Kane apareceu livre e parou no goleiro. Olise quase fez olímpico, com a bola pegando na trave.
Alemães cadenciam o jogo, mas logo aceleram e marcam
O Bayern seguia rondando a área do Brugge, apesar de cadenciar um pouco mais o jogo. Aliás, uma cena curiosa pôde ser vista na Allianz Arena: Harry Kane, substituído aos 24 minutos por Nicolas Jackson, bebendo água sentado no banco de reservas. A ausência do camisa 9, no entanto, não tirou o ímpeto bávaro. Em finalização de Olise, Jackers defendeu. No rebote, o goleiro pegou novamente nos pés de Jackson. A bola sobrou para Díaz, que finalizou e o zagueiro tirou em cima da linha.
A pressão surtiu efeito novamente. Laimer puxou contra-ataque, rolou para Olise e recebeu na boa. A finalização do austríaco pegou em Spileers e sobrou para Jackson empurrar para o fundo das redes: 4 a 0. Os alemães seguiam em cima, envolvendo os belgas em seu próprio campo e com bom toque de bola. Contudo, faltou um gol para assumir a liderança da fase de liga da Champions pelo saldo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.