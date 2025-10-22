Bahia x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Colorado quer a segunda vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento. Bahia demonstra ambição em entrar no G4

Nesta quarta-feira (22), o Internacional vai a Salvador encarar o Bahia, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, às 19h, na Arena Fonte Nova. As duas equipes continuam com desempenhos irregulares na competição, mas em partes diferentes da tabela. O Esquadrão de Aço atualmente está na sexta posição, com 46 pontos. Já o Colorado é o 14º lugar, com 35.

A Voz do Esporte começa a transmissão, ao vivo, às 17h30, com uma equipe de craques. Christopher Henrique já avisou em suas redes sociais que narra o jogo. João Miguel Lotufo veste a camisa 10 dos comentários. Já as reportagens estão nas mãos do intrépido Vanderlei Lima.