Astro da NBA, Jimmy Butler se torna sócio de clube e reforça vínculo com futebol

Uma publicação compartilhada por San Diego Wave FC (@sandiegowavefc)

Conforme o relato, a escolha pelo San Diego Wave não teve motivação aleatória ou de “oportunidade de mercado”. O astro possui propriedade na região e acompanha de perto o projeto da equipe, que vem se destacando tanto em campo quanto na estrutura organizacional.

Nova fase no San Diego Wave

A chegada do astro da NBA fortalece a base de investidores do Wave, que já contava com nome de pesos nos bastidores. A ex-capitã da seleção norte-americana Alex Morgan, por exemplo, figura como uma das sócias da equipe na atualidade.

Já Lauren Leichtman, sócia majoritária da equipe, destacou o alinhamento de valores e a importância da nova parceria.

“Jimmy é um competidor e visionário que compartilha nossos valores e nossa ambição de fazer este clube crescer. Ele traz uma perspectiva global, um profundo respeito pela jornada e um espírito criativo que complementa perfeitamente o que estamos construindo aqui”, afirmou em comunicado oficial.

Além de reforçar a estrutura financeira do clube, a presença de Butler amplia a visibilidade do futebol feminino. O jogador é uma figura influente no esporte norte-americano e seu envolvimento pode atrair novos públicos para a NWSL.

Relação de Butler com o futebol

Jimmy tem cultivado um relacionamento próximo com o mundo do futebol nos últimos anos, especialmente brasileiro. O astro da NBA já declarou amor ao Flamengo, visitou o CT e, inclusive, prometeu defender o clube dentro das quadras em alguma oportunidade futura.

Ele também compareceu em jogos emblemáticos, como a vitória do Botafogo sobre o PSG, no Mundial de Clubes deste ano, justamente na Califórnia.

Em entrevista à FIFA durante o torneio, Jimmy ressaltou seu entusiasmo com a expansão do futebol nos Estados Unidos e o potencial do esporte como ferramenta de inspiração para as futuras gerações.

“Estou superempolgado. Acho que o futebol aqui neste país está em ascensão. Todos os melhores jogadores estão vindo para cá para construir suas marcas e mostrar suas caras. Isso vai dar aos nossos jovens mais uma oportunidade, mais um objetivo. Como todos sabem, estou falando definitivamente do meu esporte favorito, só não sou tão bom nele”, brincou.

A conexão com o futebol europeu também é evidente. Butler mantém contato com atletas renomados, como Lionel Messi, Neymar, Paul Pogba e Vini Jr. O camisa 10 do Santos, inclusive, já prestigiou jogos do Miami Heat e interagiu publicamente com o ala-armador.

Empreendedorismo além das quadras

A entrada de Butler no mercado do futebol feminino é apenas mais um passo dentro de sua trajetória como empreendedor. Em 2020, durante o período de isolamento da “bolha” da NBA, ele fundou a marca de café BIGFACE.

A iniciativa viralizou após o jogador vender xícaras da bebida por 20 dólares aos colegas de equipe. Desde então, a marca se consolidou como um empreendimento autêntico, com linha própria de produtos e identidade visual.

Diferentemente de muitos investidores ocasionais, Butler se mostra engajado nas iniciativas que apoia. No caso do San Diego Wave, o objetivo vai além do lucro: trata-se de construir uma plataforma duradoura para o crescimento do esporte feminino.

Compromisso com o legado esportivo

A associação de Jimmy Butler ao San Diego Wave traduz uma mudança de mentalidade cada vez mais presente entre atletas de elite. Mais do que protagonistas em suas modalidades, esses esportistas assumem papéis ativos na transformação de estruturas, promovendo visibilidade, igualdade e profissionalização em setores historicamente subvalorizados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.