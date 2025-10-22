“Ecossistema Neymar Jr.”: Biancardi abraça megaprojeto no litoral e contracena em publi

Complexo de alto padrão em Porto Belo

O projeto ocupará um espaço nobre da Cidade dos Lagos — bairro planejado pela construtora JTA, com quase 1 milhão de metros quadrados — e contará com áreas de lazer. Arquiteta-se a construção de quadras de beach tennis, futevôlei, paddle, além de academia, clube com piscina e saunas.

As partes envolvidas também desenham um projeto composto por sala de imprensa, alojamentos, consultórios, auditório e estrutura para abrigar tantos eventos esportivos quanto a formação de novos atletas. Parte do espaço ficará reservado para uso do jogador e membros associados.

O pai do jogador visitou pessoalmente o terreno, em abril desde ano, para inaugurar um dos marcos visuais do projeto: um outdoor de 912 metros quadrados. A propaganda com a imagem do camisa 10 serviu refletiu a ousadia do projeto, visto que trata-se do maior painel publicitário já instalado no país.

Litoral catarinense como foco

O empreendimento em Porto Belo também reforçará a presença da família do jogador na região Sul do Brasil, sobretudo no litoral de Santa Catarina. Isso porque além do novo complexo, o astro investe em outros imóveis de alto padrão na região. Ele tem, por exemplo, uma cobertura de quatro andares no no Yachthouse by Pininfarina, em Balneário Camboriú, avaliada em R$ 60 milhões.

Já seu pai também tem cuidado de outro investimento nas proximidades, este em Itapema. Trata-se do edifício Edify One que deverá ser inaugurado em parceria com um magnata árabe, que vislumbra unidades a partir de R$ 10 milhões.

Segundo especialistas, o litoral catarinense passa por uma expansão acelerada, especialmente em áreas próximas a Balneário Camboriú. Em entrevista ao g1, o professor Crisanto Soares Ribeiro, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), explicou sobre o crescimento.

“Com o esgotamento das áreas de construção disponíveis em Balneário Camboriú e Itapema, tem se percebido uma expansão imobiliária para municípios próximos. Justamente como Itajaí e Porto Belo”, disse.

O projeto se insere dentro do conceito de “cidade inteligente”, ou seja, capaz de unir tecnologia, infraestrutura e qualidade de vida. Conforme explicou Willian Rigon, sócio da plataforma Connected Smart Cities, ao g1 ES, o espaço visa oferecer soluções urbanas modernas, sustentáveis e conectadas para moradores e investidores.

