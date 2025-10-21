Zico projeta jogo do Flamengo contra o Racing (ARG)

Maior ídolo da História do Fla, Galinho não quer que time repita o susto que levou nas quartas de final, contra o Estudiantes (ARG) / Crédito: Jogada 10

Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 1981, o eterno ídolo Zico falou sobre o importante duelo desta quarta-feira (22/10), contra o Racing (ARG), em partida que abre a disputa da semifinal da Libertadores. O Galinho, afinal, revelou que prefere que a partida inicial de mata-matas seja em casa e afirmou que o Flamengo deve partir para cima e buscar uma boa vantagem. Para Zico, em entrevista divulgada pelo “Lance” nesta terça-feira (21/10), véspera do jogo, ao vencer por boa margem em casa na ida, joga a responsabilidade para o adversário.

LEIA MAIS: Flamengo x Racing (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem “Eu sempre preferi isso: jogar o primeiro jogo em casa. E quando você faz o resultado em casa, você transfere a responsabilidade para o outro, e é maior, né? Você fica com a obrigação de ganhar e fazer tal número de gols. O problema que aconteceu contra o Estudiantes foi esse. No momento que tinha que enfiar a faca e rodar, de fazer, três, quatro, não foi feito. Em casa, é para isso. Quando você tem chance, dentro do jogo, domínio absoluto, e desperdiça, com um toquinho a mais e tal, complica”, afirmou o Galinho. Zico seguiu, brincando com frase de Carlos Froner, ex-técnico do Flamengo. “O Froner (técnico Carlos Froner) já dizia: ‘Quando enfiar a faca, enfia e roda. Se você enfiar e tirar, ele pode pegar o revolver e te matar’ (risos)”, brincou.

Ídolo do Flamengo elogia elenco Ele, afinal, se referia ao jogo contra o Estudiantes (ARG), adversário que o Flamengo eliminou nas quartas da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro também fez a perna de ida em casa, abrindo 2 a 0 antes mesmo dos 10 minutos. No entanto, o que parecia o início de uma goleada terminou em vitória magra por 2 a 1, com os argentinos quase buscando o empate nos acréscimos. Dessa forma, como perdeu por 1 a 0 na volta, o Flamengo precisou dos pênaltis para avançar de fase. Para Zico, o Flamengo tem elenco para não precisar sofrer. “O Flamengo montou o plantel para isso, com os jogadores que ele trouxe. O Flamengo tem na mão um elenco como poucos. É lógico que você tem que aspirar para isso, para chegar e brigar por títulos. A gente já viu muitos times por aí, grandes, que não conseguiram, mas é saber que você é a referência, que você é a bola da vez; que se o cara vier com uma faca nos dentes de lá, você vem com duas”, finalizou.