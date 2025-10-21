Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda destaca decepção após derrota do Santos dentro de casa

Vojvoda destaca decepção após derrota do Santos dentro de casa

Treinador lamentou o desperdício dos pontos dentro de casa e da derrota para o adversário direto, mas elogiou a atuação do time
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos desperdiçou uma grande oportunidade de melhorar a sua situação no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (20), o Peixe perdeu para o Vitória pelo placar mínimo e ficou com a mesma pontuação do Rubro-Negro, que abre a zona de rebaixamento, com 31 pontos.

Por conta disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda saiu decepcionado da Vila Belmiro. O argentino lamentou o tropeço contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento, além do fato de perder pontos dentro de casa.

“A decepção é por ter deixado uma boa possibilidade para subir na tabela, com um adversário direto, que estamos lutando pelos mesmos objetivos. Mas a principal decepção é por não conseguir pontos dentro de casa”, ressaltou.

Mesmo com os protestos da torcida, Vojvoda afirmou que viu um time dedicado na partida. Além disso, o treinador não vê diferença na atuação do Santos no duelo contra o Vitória e nos clássicos, onde venceu São Paulo e Corinthians.

“Eu não vi um time apático, um time que não respondeu, que não correu, que não criou chances, que não tentou o jogo. Na semana passada, na partida contra o Corinthians, tivemos menos posse de bola, mas criamos muitas chances de gol. Hoje tivemos posse de bola, mas não tivemos tantas chances. O time controlou o jogo através de uma boa circulação, com um adversário completamente diferente do que havíamos encontrado anteriormente”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar