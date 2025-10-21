Vojvoda destaca decepção após derrota do Santos dentro de casa

Treinador lamentou o desperdício dos pontos dentro de casa e da derrota para o adversário direto, mas elogiou a atuação do time

Por conta disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda saiu decepcionado da Vila Belmiro. O argentino lamentou o tropeço contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento, além do fato de perder pontos dentro de casa.

O Santos desperdiçou uma grande oportunidade de melhorar a sua situação no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (20), o Peixe perdeu para o Vitória pelo placar mínimo e ficou com a mesma pontuação do Rubro-Negro, que abre a zona de rebaixamento, com 31 pontos.

“A decepção é por ter deixado uma boa possibilidade para subir na tabela, com um adversário direto, que estamos lutando pelos mesmos objetivos. Mas a principal decepção é por não conseguir pontos dentro de casa”, ressaltou.

Mesmo com os protestos da torcida, Vojvoda afirmou que viu um time dedicado na partida. Além disso, o treinador não vê diferença na atuação do Santos no duelo contra o Vitória e nos clássicos, onde venceu São Paulo e Corinthians.

“Eu não vi um time apático, um time que não respondeu, que não correu, que não criou chances, que não tentou o jogo. Na semana passada, na partida contra o Corinthians, tivemos menos posse de bola, mas criamos muitas chances de gol. Hoje tivemos posse de bola, mas não tivemos tantas chances. O time controlou o jogo através de uma boa circulação, com um adversário completamente diferente do que havíamos encontrado anteriormente”, enfatizou.