UFMG atualiza: Palmeiras e Flamengo cabeça a cabeça nas chances de título

UFMG atualiza: Palmeiras e Flamengo cabeça a cabeça nas chances de títuloAnálise do Departamento de Matemática da UFMG revela Palmeiras levemente à frente nas probabilidades. Veja chances de Liberta e risco de Z4
Importante — Nosso material anterior, produzido na madrugada desta terça-feira, apresentava os números antes da atualização feita pela UFMG na manhadesta terça-feira, 21/10. Assim como o Departamento de Matemática da UFMG, reatualizamos as informações abaixo.
O departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou a atualização das chances de título com uma reatualização na manhã desta terça-feira, além classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento. Isso após os jogos desta segunda-feira, 21/10, que fecharam a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, passa a encostar no líder, com 48,3%, contra 48,8% do Palmeiras.
Chances de título
PALMEIRAS – 48,8%
FLAMENGO – 48,3%
CRUZEIRO – 2,6%
MIRASSOL – 0,24%
BAHIA – 0,022%
BOTAFOGO – 0,001%
LIBERTADORES
Em relação à Libertadores-2026, o Palmeiras já entrou na rodada com vaga assegurada. Mas o Flamengo avançou matematicamente na pontuação que o garante no Top 6 ao fim do Brasileiro. Cruzeiro, Mirassol e Bahia estão muito próximos de garantirem o passaporte. Com isso, em relação ao G6, a briga parece mesmo ser pela última vaga. Mas há um fator importante: a UFMG faz as contas considerando seis vagas. Mas existe a possibilidade real de o Brasil ter sete ou até oito vagas, o que pode ampliar o G6 para um G8.
PALMEIRAS – 100,000%
FLAMENGO – 100,000%
CRUZEIRO – 99,92%
MIRASSOL – 97,1%
BAHIA – 84,8%
BOTAFOGO – 66%
FLUMINENSE – 25,5%
VASCO DA GAMA – 11,8%
SÃO PAULO – 5,1%
INTERNACIONAL – 2,6%
BRAGANTINO – 1,9%
GRÊMIO – 1,8%
CORINTHIANS – 1,6%
CEARÁ – 1,3%
SANTOS – 0,53%
ATLÉTICO – 0,11%
VITÓRIA – 0,002%
Risco de rebaixamento
No caso do rebaixamento, ocorreu outra atualização na manhã desta terça-feira o Santos viu crescer seu risco após a derrota para o Vitória, concorrente direto, em casa, nesta segunda-feira. O que pesa a favor do Santos, mesmo com a pontuação igual à do Vitória — primeiro dentro do Z4 — é que o time tem um jogo a menos e uma tabela mais favorável. O que complica? Esse jogo atrasado é justamente contra o Palmeiras… No momento, o risco santista está em 34,8%.
SPORT – 99,79%
FORTALEZA – 90,4%
JUVENTUDE – 89,4%
VITÓRIA – 44,6%
SANTOS – 34,8%
ATLÉTICO – 12,8%
CEARÁ – 6,6%
INTERNACIONAL – 5,5%
CORINTHIANS – 5,3%
BRAGANTINO – 4,7%
GRÊMIO – 4,0%
SÃO PAULO – 1,7%
VASCO DA GAMA – 0,27%
FLUMINENSE – 0,03%
Para ver mais detalhes, acesse: