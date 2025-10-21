UFMG atualiza: Palmeiras e Flamengo cabeça a cabeça nas chances de título

Análise do Departamento de Matemática da UFMG revela Palmeiras levemente à frente nas probabilidades. Veja chances de Liberta e risco de Z4 / Crédito: Jogada 10

Importante — Nosso material anterior, produzido na madrugada desta terça-feira, apresentava os números antes da atualização feita pela UFMG na manhadesta terça-feira, 21/10. Assim como o Departamento de Matemática da UFMG, reatualizamos as informações abaixo. O departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou a atualização das chances de título com uma reatualização na manhã desta terça-feira, além classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento. Isso após os jogos desta segunda-feira, 21/10, que fecharam a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, passa a encostar no líder, com 48,3%, contra 48,8% do Palmeiras.

Chances de título PALMEIRAS – 48,8%

FLAMENGO – 48,3%

CRUZEIRO – 2,6%

MIRASSOL – 0,24%

BAHIA – 0,022%

BOTAFOGO – 0,001% LIBERTADORES Em relação à Libertadores-2026, o Palmeiras já entrou na rodada com vaga assegurada. Mas o Flamengo avançou matematicamente na pontuação que o garante no Top 6 ao fim do Brasileiro. Cruzeiro, Mirassol e Bahia estão muito próximos de garantirem o passaporte. Com isso, em relação ao G6, a briga parece mesmo ser pela última vaga. Mas há um fator importante: a UFMG faz as contas considerando seis vagas. Mas existe a possibilidade real de o Brasil ter sete ou até oito vagas, o que pode ampliar o G6 para um G8.

PALMEIRAS – 100,000%

FLAMENGO – 100,000%

CRUZEIRO – 99,92%

MIRASSOL – 97,1%

BAHIA – 84,8%

BOTAFOGO – 66%

FLUMINENSE – 25,5%

VASCO DA GAMA – 11,8%

SÃO PAULO – 5,1%

INTERNACIONAL – 2,6%

BRAGANTINO – 1,9%

GRÊMIO – 1,8%

CORINTHIANS – 1,6%

CEARÁ – 1,3%

SANTOS – 0,53%

ATLÉTICO – 0,11%

VITÓRIA – 0,002% Risco de rebaixamento No caso do rebaixamento, ocorreu outra atualização na manhã desta terça-feira o Santos viu crescer seu risco após a derrota para o Vitória, concorrente direto, em casa, nesta segunda-feira. O que pesa a favor do Santos, mesmo com a pontuação igual à do Vitória — primeiro dentro do Z4 — é que o time tem um jogo a menos e uma tabela mais favorável. O que complica? Esse jogo atrasado é justamente contra o Palmeiras… No momento, o risco santista está em 34,8%.