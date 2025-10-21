UFMG aponta: Flamengo supera Palmeiras nas chances de título

O departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou a atualização das chances de título. E também classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento após os jogos desta segunda-feira, 21/10, que fecharam a 29ª rodada da Série A do Brasileiro. Mas com uma novidade: o Flamengo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, passa a ser o maior favorito, com 49,7%, contra 47,4% do Palmeiras.

O curioso é que, na tabela, o Palmeiras continua em primeiro lugar, com os mesmos 61 pontos do Flamengo. Mas com uma vitória a mais. Porém, há fatores que fazem a UFMG considerar o Flamengo com mais chances. O Verdão ainda enfrenta Cruzeiro (3º, em casa) e Mirassol (4º, fora) e não tem bom retrospecto contra times do Top 6. O Flamengo já enfrentou o Cruzeiro e, assim como o Verdão, joga contra o Mirassol fora de casa, o que torna o time sensação um fiel da balança. Além disso, o Rubro-Negro, no momento, tem uma tabela melhor. O Cruzeiro, mesmo com 2,6% de chances, pode entrar na briga caso consiga vencer o Palmeiras na próxima rodada.

Chances de título

FLAMENGO – 49,7%

PALMEIRAS – 47,4%

CRUZEIRO – 2,6%

MIRASSOL – 0,23%

BAHIA – 0,022%

BOTAFOGO – 0,002%

LIBERTADORES

Em relação à Libertadores-2026, o Palmeiras já entrou na rodada com vaga assegurada. Mas o Flamengo avançou matematicamente na pontuação que o garante no Top 6 ao fim do Brasileiro. Cruzeiro, Mirassol e Bahia estão muito próximos de garantirem o passaporte. Com isso, em relação ao G6, a briga parece mesmo ser pela última vaga. Mas há um fator importante: a UFMG faz as contas considerando seis vagas. Mas existe a possibilidade real de o Brasil ter sete ou até oito vagas, o que pode ampliar o G6 para um G8.

PALMEIRAS – 100%

FLAMENGO – 100%

CRUZEIRO – 99,92%

MIRASSOL – 97,0%

BAHIA – 84,8%

BOTAFOGO – 65,8%

FLUMINENSE – 25,5%

VASCO DA GAMA – 11,8%

SÃO PAULO – 5,1%

INTERNACIONAL – 2,6%

BRAGANTINO – 1,9%

GRÊMIO – 1,8%

CORINTHIANS – 1,6%

CEARÁ – 1,2%

SANTOS – 0,55%

ATLÉTICO – 0,52%

VITÓRIA – 0,007%