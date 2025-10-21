UFMG aponta: Flamengo supera Palmeiras nas chances de título

UFMG aponta: Flamengo supera Palmeiras nas chances de títuloAnálise do Departamento de Matemática revela que o Flamengo lidera as probabilidades pela UFMG. Confira também as projeções para a Libertadores
O departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou a atualização das chances de título. E também classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento após os jogos desta segunda-feira, 21/10, que fecharam a 29ª rodada da Série A do Brasileiro. Mas com uma novidade: o Flamengo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, passa a ser o maior favorito, com 49,7%, contra 47,4% do Palmeiras.
O curioso é que, na tabela, o Palmeiras continua em primeiro lugar, com os mesmos 61 pontos do Flamengo. Mas com uma vitória a mais. Porém, há fatores que fazem a UFMG considerar o Flamengo com mais chances. O Verdão ainda enfrenta Cruzeiro (3º, em casa) e Mirassol (4º, fora) e não tem bom retrospecto contra times do Top 6. O Flamengo já enfrentou o Cruzeiro e, assim como o Verdão, joga contra o Mirassol fora de casa, o que torna o time sensação um fiel da balança. Além disso, o Rubro-Negro, no momento, tem uma tabela melhor. O Cruzeiro, mesmo com 2,6% de chances, pode entrar na briga caso consiga vencer o Palmeiras na próxima rodada.
Chances de título
FLAMENGO – 49,7%
PALMEIRAS – 47,4%
CRUZEIRO – 2,6%
MIRASSOL – 0,23%
BAHIA – 0,022%
BOTAFOGO – 0,002%
LIBERTADORES
Em relação à Libertadores-2026, o Palmeiras já entrou na rodada com vaga assegurada. Mas o Flamengo avançou matematicamente na pontuação que o garante no Top 6 ao fim do Brasileiro. Cruzeiro, Mirassol e Bahia estão muito próximos de garantirem o passaporte. Com isso, em relação ao G6, a briga parece mesmo ser pela última vaga. Mas há um fator importante: a UFMG faz as contas considerando seis vagas. Mas existe a possibilidade real de o Brasil ter sete ou até oito vagas, o que pode ampliar o G6 para um G8.
PALMEIRAS – 100%
FLAMENGO – 100%
CRUZEIRO – 99,92%
MIRASSOL – 97,0%
BAHIA – 84,8%
BOTAFOGO – 65,8%
FLUMINENSE – 25,5%
VASCO DA GAMA – 11,8%
SÃO PAULO – 5,1%
INTERNACIONAL – 2,6%
BRAGANTINO – 1,9%
GRÊMIO – 1,8%
CORINTHIANS – 1,6%
CEARÁ – 1,2%
SANTOS – 0,55%
ATLÉTICO – 0,52%
VITÓRIA – 0,007%
Risco de rebaixamento
No caso do rebaixamento, o Santos viu crescer seu risco após a derrota para o Vitória, concorrente direto, em casa, nesta segunda-feira. Mas um fator pesa a favor do Santos. Mesmo com a pontuação igual à do Vitória — primeiro dentro do Z4 — o Peixe tem um jogo a menos e uma tabela mais favorável. Contudo, o que deve complicar? Esse jogo atrasado é justamente contra o Palmeiras. Enfim, pedreira pura!
SPORT – 99,81%
FORTALEZA – 90,7%
JUVENTUDE – 89,4%
VITÓRIA – 68,3%
SANTOS – 17,6%
ATLÉTICO – 10,9%
CEARÁ – 5,5%
INTERNACIONAL – 4,5%
CORINTHIANS – 4,4%
BRAGANTINO – 3,8%
GRÊMIO – 3,4%
SÃO PAULO – 1,4%
VASCO DA GAMA – 0,21%
FLUMINENSE – 0,027%
