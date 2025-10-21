Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedores do Racing terão Fan Fest no Terreirão do Samba

Torcedores do Racing terão Fan Fest no Terreirão do Samba

Evento servirá como concentração dos torcedores argentinos; mais de 100 ônibus devem chegar entre esta terça (21/10) e quarta-feira (22)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em conjunto com a Conmebol, a Prefeitura do Rio organizará um Fan Fest para a torcida do Racing, nesta quarta-feira (22/10), dia que o time argentino encara o Flamengo, no Maracanã, pela Libertadores. A reunião que decidiu pelo evento contou com participação de membros da Conmebol, dos órgaõs de segurança da Prefeitura e do Estado, e dos responsáveis pela segurança do Racing e de seus torcedores.

Esperam-se, segundo o “Lance” publicou nesta terça (21/10), 4 mil argentinos no Maracanã. O estádio, aliás, já tem ingressos esgotados, com expectativa de público acima dos 71 mil torcedores – a bola rola às 21h30 (de Brasília). Os torcedores do Racing devem chegar ao longo desta terça e quarta no Rio de Janeiro. Segundo a imprensa argentina, cerca de 100 ônibus devem partir de Buenos Aires rumo ao RJ.

LEIA MAIS: Flamengo x Racing (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

A Fan Fest, então, começa na manhã desta quarta, às 10h, com barracas e food trucks de comida e bebida montadas para os argentinos. A operação ainda disponibilizará 85 ônibus para o deslocamento dos torcedores ao estádio.

Ainda segundo o “Lance”, o Batalhão de Policiamento em Estádios (BEPE) e o 6º BPM utilizarão 782 homens. Além disso, serão outros 300 seguranças de controle urbano, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio e GPFer. Ainda terão 660 seguranças particulares do Maracanã contribuindo na orientação dos torcedores.

Segundo o “Racing Maníacos”, os ônibus dos argentinos saírão da Barra da Tijuca e passarão por Copacabana e o Aeroporto do Galeão antes de chegarem ao Terreirão. Vale lembrar que a torcida do Racing já esgotou os ingressos para o jogo da volta, na próxima quarta-feira (29/10), em Avellaneda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar