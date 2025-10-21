Torcedores do Racing terão Fan Fest no Terreirão do Samba

Em conjunto com a Conmebol, a Prefeitura do Rio organizará um Fan Fest para a torcida do Racing, nesta quarta-feira (22/10), dia que o time argentino encara o Flamengo, no Maracanã, pela Libertadores. A reunião que decidiu pelo evento contou com participação de membros da Conmebol, dos órgaõs de segurança da Prefeitura e do Estado, e dos responsáveis pela segurança do Racing e de seus torcedores.

Esperam-se, segundo o “Lance” publicou nesta terça (21/10), 4 mil argentinos no Maracanã. O estádio, aliás, já tem ingressos esgotados, com expectativa de público acima dos 71 mil torcedores – a bola rola às 21h30 (de Brasília). Os torcedores do Racing devem chegar ao longo desta terça e quarta no Rio de Janeiro. Segundo a imprensa argentina, cerca de 100 ônibus devem partir de Buenos Aires rumo ao RJ.