Torcedores do Racing terão Fan Fest no Terreirão do Samba

Torcedores do Racing terão Fan Fest no Terreirão do SambaEvento servirá como concentração dos torcedores argentinos; mais de 100 ônibus devem chegar entre esta terça (21/10) e quarta-feira (22)
Em conjunto com a Conmebol, a Prefeitura do Rio organizará um Fan Fest para a torcida do Racing, nesta quarta-feira (22/10), dia que o time argentino encara o Flamengo, no Maracanã, pela Libertadores. A reunião que decidiu pelo evento contou com participação de membros da Conmebol, dos órgaõs de segurança da Prefeitura e do Estado, e dos responsáveis pela segurança do Racing e de seus torcedores.
Esperam-se, segundo o “Lance” publicou nesta terça (21/10), 4 mil argentinos no Maracanã. O estádio, aliás, já tem ingressos esgotados, com expectativa de público acima dos 71 mil torcedores – a bola rola às 21h30 (de Brasília). Os torcedores do Racing devem chegar ao longo desta terça e quarta no Rio de Janeiro. Segundo a imprensa argentina, cerca de 100 ônibus devem partir de Buenos Aires rumo ao RJ.
LEIA MAIS: Flamengo x Racing (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem
A Fan Fest, então, começa na manhã desta quarta, às 10h, com barracas e food trucks de comida e bebida montadas para os argentinos. A operação ainda disponibilizará 85 ônibus para o deslocamento dos torcedores ao estádio.
Ainda segundo o “Lance”, o Batalhão de Policiamento em Estádios (BEPE) e o 6º BPM utilizarão 782 homens. Além disso, serão outros 300 seguranças de controle urbano, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio e GPFer. Ainda terão 660 seguranças particulares do Maracanã contribuindo na orientação dos torcedores.
Segundo o “Racing Maníacos”, os ônibus dos argentinos saírão da Barra da Tijuca e passarão por Copacabana e o Aeroporto do Galeão antes de chegarem ao Terreirão. Vale lembrar que a torcida do Racing já esgotou os ingressos para o jogo da volta, na próxima quarta-feira (29/10), em Avellaneda.
