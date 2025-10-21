Textor fala em manter o Botafogo na Eagle

Textor fala em manter o Botafogo na EagleMagnata, em um passado recente, tinha outros pensamentos a respeito do futuro do Mais Tradicional
Controlador da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, John Textor não tem planos de retirar o Glorioso da Eagle Football, empresa da qual é sócio majoritário, apesar de alguns litígios com os acionistas e renhidas batalhas judiciais. O Godfather já cogitou recomprar o clube carioca, com outra outra companhia criada nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal. Agora, no entanto, o empresário norte-americano fala em uma holding unida para seguir à frente do Mais Tradicional.
“Meu objetivo é que a Eagle continue unida em seu ecossistema atual, porque essa relação de múltiplos clubes funcionou muito bem para o Botafogo. Queremos conquistar um campeonato sendo capazes de prometer um caminho para a Europa a jogadores. Consideramos um cenário de separação, onde eu compraria o Botafogo com parceiros e o tiraria da Eagle, mas também trabalhamos ideias melhores para continuarmos juntos”, disse o big boss ao site “Uol”.
Textor leva toda a turbulência no humor para amenizar as últimas tensões com seus pares e até mesmo com a torcida do Botafogo, que não anda nada satisfeita com o andamento de 2025.
“Disse que queria morrer com o Botafogo. Mas os torcedores talvez me matem antes se a gente não ganhar a Copa Libertadores todo ano. Então, veremos o que acontece. Eu preciso continuar fisicamente vivo (risos). Estou brincando”, completou o maganta norte-americano.
O futebol do Botafogo está nas mãos de Textor desde março de 2022, período que marca o fim da transição do modelo associativo para o de sociedade anônima.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.