Textor fala em manter o Botafogo na Eagle

Magnata, em um passado recente, tinha outros pensamentos a respeito do futuro do Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Controlador da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, John Textor não tem planos de retirar o Glorioso da Eagle Football, empresa da qual é sócio majoritário, apesar de alguns litígios com os acionistas e renhidas batalhas judiciais. O Godfather já cogitou recomprar o clube carioca, com outra outra companhia criada nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal. Agora, no entanto, o empresário norte-americano fala em uma holding unida para seguir à frente do Mais Tradicional. “Meu objetivo é que a Eagle continue unida em seu ecossistema atual, porque essa relação de múltiplos clubes funcionou muito bem para o Botafogo. Queremos conquistar um campeonato sendo capazes de prometer um caminho para a Europa a jogadores. Consideramos um cenário de separação, onde eu compraria o Botafogo com parceiros e o tiraria da Eagle, mas também trabalhamos ideias melhores para continuarmos juntos”, disse o big boss ao site “Uol”.