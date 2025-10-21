Sporting x Olympique: escalações, onde assistir e arbitragem

Pela Champions, as equipes se enfrentam em Lisboa, estão no meio da tabela e quem vencer encosta no grupo de cima

Sporting e Olympique de Marselha se enfrentam nesta quarta-feira (22/10), no estádio José Alvalade, pela terceira rodada da Champions. As equipes somam três pontos e precisam da vitória para não se complicarem na briga pela classificação — seja para o Top 8 (que garante vaga direta nas oitavas de final) ou para permanecer entre o 9º e o 24º lugar, zona de repescagem.

O Sporting venceu o Kairat na estreia por 4 a 1, mas acabou derrotado na rodada passada pelo Napoli, por 2 a 1. Já o Olympique vive ótimo momento: perdeu na estreia para o Real Madrid, mas depois aplicou 4 a 0 no Ajax e ainda venceu o PSG pelo Campeonato Francês.

Onde assistir

A HBO Max transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Sporting

O Leões estão um pouco mais desgastado fisicamente, já que, no fim de semana, precisou da prorrogação para eliminar o Tondela na Taça de Portugal. Isso após um confronto intenso contra o Braga, em que cedeu o empate nos acréscimos. Além do desgaste, a derrota recente para o Napoli na Champions ainda repercute em Alvalade. Mas o técnico Rui Borges mantém a confiança, destacando o equilíbrio da competição:

“Nestes jogos não há favoritos, tanto em casa quanto fora. Claro que os jogos em casa nos trazem o apoio da torcida, esse ‘algo extra’ que nos dá mais força. Vamos disputar todos os jogos para vencer.”