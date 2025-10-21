Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sporting x Olympique: escalações, onde assistir e arbitragem

Pela Champions, as equipes se enfrentam em Lisboa, estão no meio da tabela e quem vencer encosta no grupo de cima
Sporting e Olympique de Marselha se enfrentam nesta quarta-feira (22/10), no estádio José Alvalade, pela terceira rodada da Champions. As equipes somam três pontos e precisam da vitória para não se complicarem na briga pela classificação — seja para o Top 8 (que garante vaga direta nas oitavas de final) ou para permanecer entre o 9º e o 24º lugar, zona de repescagem.

O Sporting venceu o Kairat na estreia por 4 a 1, mas acabou derrotado na rodada passada pelo Napoli, por 2 a 1. Já o Olympique vive ótimo momento: perdeu na estreia para o Real Madrid, mas depois aplicou 4 a 0 no Ajax e ainda venceu o PSG pelo Campeonato Francês.

Onde assistir

A HBO Max transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Sporting

O Leões estão um pouco mais desgastado fisicamente, já que, no fim de semana, precisou da prorrogação para eliminar o Tondela na Taça de Portugal. Isso após um confronto intenso contra o Braga, em que cedeu o empate nos acréscimos. Além do desgaste, a derrota recente para o Napoli na Champions ainda repercute em Alvalade. Mas o técnico Rui Borges mantém a confiança, destacando o equilíbrio da competição:

“Nestes jogos não há favoritos, tanto em casa quanto fora. Claro que os jogos em casa nos trazem o apoio da torcida, esse ‘algo extra’ que nos dá mais força. Vamos disputar todos os jogos para vencer.”

O treinador aposta numa dupla de volantes com boa saída de bola (Hjulmand e Morita) e em um quarteto ofensivo formado pelo garoto Quenda, o astro Trincão, o criativo Pedro “Pote” Gonçalves e o goleador colombiano Luis Suárez.

Como chega o Olympique

O momento do Olympique de Marselha é excelente, e o treinador Roberto de Zerbi vai a campo confiante, mesmo atuando fora de casa contra um adversário forte. Ele reconhece a qualidade do Sporting:

“Enfrentaremos o atual bicampeão português, com um elenco excelente. São jogadores experientes e acostumados a vencer na liga e a competir bem na Champions. Vi os jogos e é um time que merece atenção total.”

O técnico deve manter o esquema 4-2-3-1, com o brasileiro Igor Paixão ganhando liberdade para se juntar ao artilheiro Aubameyang no ataque.

“Todos esperam um grande espetáculo, com duas equipes fortes e que sonham alto”, disse Paixão, contratado nesta temporada após grandes atuações pelo Feyenoord, da Holanda. O Olympique investiu R$ 233 milhões em sua contratação — a mais cara da história do clube francês.

SPORTING X OLYMPIQUE

3ª rodada da Liga dos Campeões

Data e horário: 22/10, 16h (de Brasília)
Local: José Alvalade, Lisboa (POR)
SPORTING: Virginia; Fresneda, Quaresma, Inácio e Araújo; Hjulmand e Morita; Quenda, Trincão e Pedro “Pote” Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges
OLYMPIQUE: Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi e Palmieri; O’Riley e Vermeeren; Greenwood, Nadir e Igor Paixão; Aubameyang. Técnico: Roberto de Zerbi
Árbitro: Rade Obrenovic (SVN)
Auxiliares: Jure Praprotnik e Grega Kordez (SVN)
VAR:  Matej Jug (SVN)

