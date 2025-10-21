São Paulo se reapresenta e tem Tolói e Calleri em transição física

Dupla treinou com a preparação física, mas não atuará diante do Bahia, no próximo sábado (25), pela 30ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (21), no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o duelo diante do Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) do próximo sábado (25), no Morumbis. Nas atividades, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Mirassol, no último domingo, fizeram apenas exercícios físicos no gramado. Dessa maneira, os demais jogadores realizaram trabalhos sob a supervisão do técnico Hernán Crespo, com exercícios de mobilidade, força, fundamentos técnicos, finalização e um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

O zagueiro Rafael Tolói e o atacante Calleri fizeram atividades com a preparação física no campo. Contudo, eles não serão relacionados pelo técnico Hernán Crespo para o duelo contra os baianos. Tolói recupera-se de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Já o centroavante argentino passou por cirurgia no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado anterior. O volante Luan, com uma lesão no adutor direito, deu corridas no campo sob a supervisão dos fisioterapeutas. Outro que ficou fora foi o goleiro Leandro, que fez trabalho específico com os preparadores da posição.