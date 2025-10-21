Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo confirma lesão de Wendell, que só deve retornar em 2026

Lateral-esquerdo teve ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo e desfalcará o Tricolor nas rodadas finais do Brasileirão
O São Paulo confirmou nesta terça-feira (21/10) que o lateral-esquerdo Wendell não voltará a atuar nesta temporada. Após exames realizados no Reffis Plus, foi diagnosticada uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com tempo estimado de recuperação de até oito semanas. Assim, o jogador só deve retornar aos gramados durante a pré-temporada de 2026.

Wendell se lesionou logo aos dez minutos da derrota por 2 a 0 diante do Grêmio, no último dia 16, em Porto Alegre. O lateral deixou o campo sentindo fortes dores e precisou deixar o campo, dando lugar para Patryck Lanza, de 22 anos. Já em São Paulo, o atleta passou a usar uma bota imobilizadora e iniciou tratamento intensivo no centro de reabilitação do clube.

Contratado nesta temporada após uma longa negociação com o Porto, de Portugal, Wendell teve dificuldades para manter uma sequência de jogos em razão de problemas físicos. Ao todo, disputou 25 partidas pelo Tricolor e contribuiu com duas assistências.

A lesão encerra de forma precoce o primeiro ano do lateral no Morumbis, enquanto o argentino Enzo Díaz deve seguir como titular absoluto da posição. O jogador, emprestado pelo River Plate, soma 51 partidas, um gol e sete assistências em 2025, desempenho que convenceu a diretoria são-paulina a efetivar sua compra em definitivo.

