São Paulo confirma lesão de Wendell, que só deve retornar em 2026

O São Paulo confirmou nesta terça-feira (21/10) que o lateral-esquerdo Wendell não voltará a atuar nesta temporada. Após exames realizados no Reffis Plus, foi diagnosticada uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com tempo estimado de recuperação de até oito semanas. Assim, o jogador só deve retornar aos gramados durante a pré-temporada de 2026.

Wendell se lesionou logo aos dez minutos da derrota por 2 a 0 diante do Grêmio, no último dia 16, em Porto Alegre. O lateral deixou o campo sentindo fortes dores e precisou deixar o campo, dando lugar para Patryck Lanza, de 22 anos. Já em São Paulo, o atleta passou a usar uma bota imobilizadora e iniciou tratamento intensivo no centro de reabilitação do clube.