São Paulo confirma lesão de Wendell, que só deve retornar em 2026

São Paulo confirma lesão de Wendell, que só deve retornar em 2026Lateral-esquerdo teve ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo e desfalcará o Tricolor nas rodadas finais do Brasileirão
O São Paulo confirmou nesta terça-feira (21/10) que o lateral-esquerdo Wendell não voltará a atuar nesta temporada. Após exames realizados no Reffis Plus, foi diagnosticada uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com tempo estimado de recuperação de até oito semanas. Assim, o jogador só deve retornar aos gramados durante a pré-temporada de 2026.
Wendell se lesionou logo aos dez minutos da derrota por 2 a 0 diante do Grêmio, no último dia 16, em Porto Alegre. O lateral deixou o campo sentindo fortes dores e precisou deixar o campo, dando lugar para Patryck Lanza, de 22 anos. Já em São Paulo, o atleta passou a usar uma bota imobilizadora e iniciou tratamento intensivo no centro de reabilitação do clube.
Contratado nesta temporada após uma longa negociação com o Porto, de Portugal, Wendell teve dificuldades para manter uma sequência de jogos em razão de problemas físicos. Ao todo, disputou 25 partidas pelo Tricolor e contribuiu com duas assistências.
A lesão encerra de forma precoce o primeiro ano do lateral no Morumbis, enquanto o argentino Enzo Díaz deve seguir como titular absoluto da posição. O jogador, emprestado pelo River Plate, soma 51 partidas, um gol e sete assistências em 2025, desempenho que convenceu a diretoria são-paulina a efetivar sua compra em definitivo.
