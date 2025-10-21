Reforço do Cruzeiro para 2026, Neiser Villareal não se reapresenta ao Millonarios

Néiser Villarreal, atacante colombiano que já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, causou um problema em seu atual clube. O jogador não se reapresentou ao Millonarios, da Colômbia. Ele estava com a seleção de seu país na disputa do Mundial Sub-20, competição que terminou no último domingo (19). O planejamento acertado era que Villarreal retornasse na segunda-feira (20), o que não ocorreu. Além disso, o jogador também faltou à agenda no CT do clube nesta terça-feira (21).

A diretoria do Millonarios, em contato com o portal ge, confirmou a ausência. O clube informou que nem o jogador, nem seu staff, apresentaram qualquer justificativa para a falta. Inclusive, como o atacante é reincidente nesse tipo de comportamento, o clube colombiano agora avalia quais medidas disciplinares irá tomar. Por causa da ausência, ele não foi relacionado para o jogo desta terça, contra o Bucaramanga. O staff de Villarreal também não responde a qualquer tentativa de contato.