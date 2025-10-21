Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforço do Cruzeiro para 2026, Neiser Villareal não se reapresenta ao Millonarios

Atacante colombiano não compareceu ao clube após o Mundial Sub-20; Millonarios estuda punição por reincidência
Néiser Villarreal, atacante colombiano que já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, causou um problema em seu atual clube. O jogador não se reapresentou ao Millonarios, da Colômbia. Ele estava com a seleção de seu país na disputa do Mundial Sub-20, competição que terminou no último domingo (19). O planejamento acertado era que Villarreal retornasse na segunda-feira (20), o que não ocorreu. Além disso, o jogador também faltou à agenda no CT do clube nesta terça-feira (21).

A diretoria do Millonarios, em contato com o portal ge, confirmou a ausência. O clube informou que nem o jogador, nem seu staff, apresentaram qualquer justificativa para a falta. Inclusive, como o atacante é reincidente nesse tipo de comportamento, o clube colombiano agora avalia quais medidas disciplinares irá tomar. Por causa da ausência, ele não foi relacionado para o jogo desta terça, contra o Bucaramanga. O staff de Villarreal também não responde a qualquer tentativa de contato.

Jovem assinou pré-contrato com o Cruzeiro

Apesar do imbróglio, Villarreal tem vínculo com o Millonarios somente até novembro. O atacante assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e deve se apresentar ao clube mineiro em dezembro, já visando a temporada de 2026. Por causa desse acerto, pessoas ligadas ao Millonarios já entendiam que ele não seria mais utilizado. O Cruzeiro, por sua vez, se considera bem amparado juridicamente, pois o pré-contrato prevê multa em caso de quebra do acordo.

O jogador ganhou destaque internacional recentemente. Durante o Mundial Sub-20, Néiser Villarreal foi um dos principais nomes da Colômbia, marcando cinco gols e dando uma assistência. Esse bom desempenho, consequentemente, atraiu a observação de clubes europeus, segundo a imprensa local. No entanto, o atacante ainda não conseguiu repetir o sucesso no clube. Por fim, presente no elenco profissional do Millonarios desde 2023, ele ainda não balançou as redes pelo time principal.

