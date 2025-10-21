Reforço do Cruzeiro para 2026, Neiser Villareal não se reapresenta ao Millonarios

Reforço do Cruzeiro para 2026, Neiser Villareal não se reapresenta ao MillonariosAtacante colombiano não compareceu ao clube após o Mundial Sub-20; Millonarios estuda punição por reincidência
Néiser Villarreal, atacante colombiano que já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, causou um problema em seu atual clube. O jogador não se reapresentou ao Millonarios, da Colômbia. Ele estava com a seleção de seu país na disputa do Mundial Sub-20, competição que terminou no último domingo (19). O planejamento acertado era que Villarreal retornasse na segunda-feira (20), o que não ocorreu. Além disso, o jogador também faltou à agenda no CT do clube nesta terça-feira (21).
A diretoria do Millonarios, em contato com o portal ge, confirmou a ausência. O clube informou que nem o jogador, nem seu staff, apresentaram qualquer justificativa para a falta. Inclusive, como o atacante é reincidente nesse tipo de comportamento, o clube colombiano agora avalia quais medidas disciplinares irá tomar. Por causa da ausência, ele não foi relacionado para o jogo desta terça, contra o Bucaramanga. O staff de Villarreal também não responde a qualquer tentativa de contato.
Jovem assinou pré-contrato com o Cruzeiro
Apesar do imbróglio, Villarreal tem vínculo com o Millonarios somente até novembro. O atacante assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e deve se apresentar ao clube mineiro em dezembro, já visando a temporada de 2026. Por causa desse acerto, pessoas ligadas ao Millonarios já entendiam que ele não seria mais utilizado. O Cruzeiro, por sua vez, se considera bem amparado juridicamente, pois o pré-contrato prevê multa em caso de quebra do acordo.
O jogador ganhou destaque internacional recentemente. Durante o Mundial Sub-20, Néiser Villarreal foi um dos principais nomes da Colômbia, marcando cinco gols e dando uma assistência. Esse bom desempenho, consequentemente, atraiu a observação de clubes europeus, segundo a imprensa local. No entanto, o atacante ainda não conseguiu repetir o sucesso no clube. Por fim, presente no elenco profissional do Millonarios desde 2023, ele ainda não balançou as redes pelo time principal.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.