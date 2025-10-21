Ramón esboça mudanças na defesa e no meio-campo do Internacional contra o Bahia

Alan Patrick continuará sendo baixa no Colorado em recuperação da lombalgia que não o deixou atuar contra o Sport no último jogo / Crédito: Jogada 10

O Internacional provavelmente terá mudanças na defesa e no meio-campo no time que iniciará contra o Bahia. O zagueiro Mercado e o volante Luis Otávio, que estiveram fora na vitória sobre o Sport, devem voltar a ser titulares. Por outro lado, Alan Patrick continuará sendo desfalque novamente pela lombalgia. A comissão técnica do Colorado decidiu preservar o defensor argentino no duelo contra o Leão da Ilha do Retiro. A tendência é de que Mercado fique com a vaga que foi de Clayton Sampaio. Com relação a Luis Otávio, o meio-campista finalizou o tratamento de uma contusão muscular na coxa esquerda. Desta forma, ele provavelmente irá preencher a lacuna na equipe com a suspensão do atacante Carbonero.

A expectativa é que Ramón Díaz repita o restante do time com uma sequência para o goleiro Ivan e o centroavante Borré. Apesar disso, há uma disputa em aberto entre Bruno Gomes e Óscar Romero no Inter. Assim, o provável time titular do Colorado para enfrentar o Bahia é: Ivan; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes (Romero) e Thiago Maia; Vitinho e Borré. O comandante, aliás, deve apostar em uma sequência do centroavante colombiano entre os 11 iniciais com a intenção de recuperá-lo. O camisa 19 fez o primeiro gol na última partida e quebrou um jejum de dois meses sem marcar. O zagueiro Victor Gabriel, que não pôde atuar no duelo passado por ainda pertencer ao Sport, voltará a ficar disponível como opção no banco. Internacional terá ausência de destaques Entre as baixas, além de Carbonero, que cumprirá suspensão automática, o volante Richard segue em processo de melhora da condição física, pois sofreu com um problema no quadril. A previsão do Internacional é que o retorno de Alan Patrick esteja próximo, mais especificamente no próximo sábado (25). Na ocasião, o Colorado enfrentará o Fluminense, no Maracanã.