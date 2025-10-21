Ramon Díaz pode apostar em trio ofensivo no Inter para encarar o Bahia

O atacante Carbonero, um dos destaques da equipe, está suspenso. Já o meia Alan Patrick, que ficou fora da vitória sobre o Sport por causa de uma lombalgia, segue como dúvida e preocupa o departamento médico colorado.

O técnico Ramón Díaz enfrenta alguns dilemas para definir a escalação do Internacional contra o Bahia, nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante os treinos, Ramón e Emiliano Díaz analisam diferentes alternativas. Uma delas é manter o trio de ataque, repetindo a estratégia utilizada parcialmente no jogo anterior. Entretanto, outra opção é reforçar o meio-campo, com três volantes ou meias, dependendo da postura do Bahia, que vem de uma atuação dominante sobre o Grêmio na Arena Fonte Nova.

A presença de Alan Patrick, caso seja confirmada, seria fundamental para o setor de criação. Com a bola, o camisa 10 deve atuar como articulador das jogadas; sem ela, pode funcionar como um falso 9, auxiliando na pressão ofensiva. Borré e Vitinho completariam o ataque, com participação importante na recomposição defensiva.

Alan Patrick faz apenas trabalho físico

Na reapresentação, porém, Alan Patrick não foi a campo e permaneceu na academia realizando trabalhos físicos. Caso siga fora, o jovem Raykkonen surge como alternativa. O atacante vem recebendo elogios da comissão técnica e pode ganhar nova oportunidade entre os titulares.

Outra possibilidade, inclusive, é a entrada de Bruno Gomes, Bruno Henrique ou Alan Rodríguez, que daria mais consistência ao meio-campo. Aliás, Thiago Maia, que deixou o último jogo com dores no pé, também é avaliado diariamente.