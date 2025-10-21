Racing esgota ingressos para jogo da volta contra o Flamengo

Torcida de time argentino lotará o Cilindro de Avellaneda na quarta-feira (29/10) para "decisão" por vaga na final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Conhecido por ter uma das torcidas mais fanáticas da Argentina, o Racing (ARG) terá casa cheia diante do Flamengo, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. Nesta terça-feira (21/10), esgotaram-se os ingressos para a próxima quarta-feira (29/10), no estádio Presidente Perón. Assim, mais de 50 mil torcedores devem acompanhar ao duelo, que decidirá o primeiro finalista da principal competição da América do Sul. Apesar de alguns tropeços recentes, o estádio é reconhecido como uma verdadeira fortaleza do Racing. O Cilindro de Avellaneda – outra alcunha que carrega -, aliás, pulsou em outros jogos desta edição de Libertadores.

LEIA MAIS: Flamengo x Racing (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem Mesmo debaixo de chuva, a torcida do Racing abarrotou o Cilindro para o jogo contra o Peñarol, pelas oitavas de final, em agosto. Na ocasião, a equipe voltara do Uruguai com uma derrota por 1 a 0. No entanto, o estádio foi ao absoluto estado de êxtase com o gol de Franco Pardo já aos 45+4′ da etapa final, que garantiu o 3 a 1 e a classificação sem necessidade de pênaltis. Nas quartas, um duelo caseiro contra o Vélez Sarsfield. Neste confronto em questão, os times decidiram por partidas com torcidas únicas, a fim de evitar problemas de segurança. O Racing, que já havia vencido na ida fora de casa por 1 a 0, repetiu o placar e se garantiu na semifinal pela primeira vez em 28 anos.