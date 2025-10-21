Quarteto do Botafogo volta a trabalhar em campo

Quarteto do Botafogo volta a trabalhar em campoElenco se reapresentou nesta terça-feira, no Espaço Lonier
Desfalques na vitória sobre o Ceará por 2 a 0, no último domingo (19), no Castelão, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, quatro jogadores do Botafogo voltaram a trabalhar com bola. O quarteto foi a campo nesta terça-feira (21), data da reapresentação do elenco, no Espaço Lonier, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Telles, o volante Danilo, o meia Savarino e o centroavante Cabral participaram das atividades.
Telles esteve fora das últimas jornadas por conta de dores crônicas no joelho direito. Danilo teve uma contusão muscular na posterior da coxa esquerda e ainda não entrou em campo neste mês. Sava, por sua vez, reclamou de dores musculares antes da viagem a Fortaleza. Por fim, Cabral fraturou a mão esquerda na semana passada. Antes, teve também um edema ósseo. O técnico Davide Ancelotti, aliás, disse que o camisa 98 tem jogado no sacrifício.
Além de um departamento médico mais esvaziado, o Botafogo terá também dois retornos importantes: o zagueiro Barboza e o volante Freitas cumpriram suspensão contra o Ceará e, portanto, estão de volta e à disposição da comissão técnica alvinegra. Em contrapartida. O zagueiro Davide Ricardo recebeu o terceiro amarelo e está fora do próximo compromisso do Mais Tradicional.
Neste domingo (26), às 16h, o Botafogo recebe o Santos, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a quinta colocação, com 46 pontos. A meta do time alvinegro é ficar no G6, zona que permite o acesso à próxima edição da Copa Libertadores.
