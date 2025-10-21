Quarteto do Botafogo volta a trabalhar em campo

Desfalques na vitória sobre o Ceará por 2 a 0, no último domingo (19), no Castelão, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, quatro jogadores do Botafogo voltaram a trabalhar com bola. O quarteto foi a campo nesta terça-feira (21), data da reapresentação do elenco, no Espaço Lonier, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Telles, o volante Danilo, o meia Savarino e o centroavante Cabral participaram das atividades.

Telles esteve fora das últimas jornadas por conta de dores crônicas no joelho direito. Danilo teve uma contusão muscular na posterior da coxa esquerda e ainda não entrou em campo neste mês. Sava, por sua vez, reclamou de dores musculares antes da viagem a Fortaleza. Por fim, Cabral fraturou a mão esquerda na semana passada. Antes, teve também um edema ósseo. O técnico Davide Ancelotti, aliás, disse que o camisa 98 tem jogado no sacrifício.