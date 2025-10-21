Pressionado e à espera de Neymar, Santos terá sequência pesada no Brasileirão

Após derrota para o Vitória, Peixe se aproxima da zona de rebaixamento e inicia maratona contra adversários diretos e candidatos ao título / Crédito: Jogada 10

A derrota por 2 a 0 para o Vitória, na noite de segunda-feira (20), na Vila Belmiro, acendeu o sinal de alerta no Santos. O revés aproximou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro justamente no momento em que o clube se prepara para enfrentar uma das sequências mais desafiadoras da temporada. Enquanto isso, o elenco e o técnico Juan Pablo Vojvoda seguem aguardando o retorno de Neymar, principal estrela da equipe. O treinador argentino trabalha com a expectativa de ter o camisa 10 à disposição a partir da metade de novembro, embora ainda não exista uma data oficial para o retorno do atacante.

Até a próxima Data Fifa, o Peixe enfrentará uma sequência de cinco jogos fundamentais, que podem definir o rumo da equipe na reta final do Brasileirão. Serão confrontos contra times que brigam pelo título, clubes que sonham com vaga na Libertadores e um duelo direto na luta contra o rebaixamento. Só pedreira pela frente O primeiro desafio da lista será diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. A equipe carioca voltou a vencer após duas derrotas seguidas, superando o Ceará por 2 a 0, e chega empolgada. Na quinta colocação, com 46 pontos, o time de General Severiano precisa do triunfo para continuar colado no Mirassol, último clube dentro da zona de classificação direta à Libertadores. Na sequência, o Santos retorna à Vila Belmiro para enfrentar o Fortaleza, em confronto direto contra o rebaixamento. O clube cearense ocupa a penúltima posição, com 24 pontos, e tem o mesmo número de jogos do Peixe. Um triunfo em casa pode dar fôlego à equipe santista, mas novo tropeço aumentaria a pressão interna e da torcida. Depois disso, o calendário não dá trégua: o Santos encara Palmeiras, Flamengo e novamente o Palmeiras, em sequência. O clássico contra o Verdão, no Allianz Parque, será um dos momentos mais complicados, principalmente por conta do gramado sintético, já criticado publicamente por Neymar. Alias, este cenário pode adiar o retorno do camisa 10 aos gramados.