Palmeiras faz último treino antes da viagem para o Equador. Veja provável escalação

Verdão terá três desfalques e pode repetir a escalação usada contra o Flamengo. Abel faz mais um treino antes do jogo, mas em Quito / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira (21/10) o último treino na Academia de Futebol antes da viagem ao Equador. Nesta quinta (23/10), o Verdão enfrenta a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. A atividade começou com uma ativação física na parte interna do centro de treinamento e, em seguida, o elenco foi ao gramado para trabalhos técnicos e táticos. Os jogadores mais desgastados pela partida diante do Flamengo, no domingo, deixaram o campo mais cedo. Por fim, três atletas seguem sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e estão fora do confronto: Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho.

A tendência é que o técnico Abel Ferreira repita a escalação utilizada no Maracanã. A única dúvida está na zaga, onde Bruno Fuchs, que não teve boa atuação diante do Flamengo, disputa posição com Murilo. O Palmeiras deve começar o jogo em Quito com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Aliás, a delegação alviverde embarca ainda nesta terça-feira à tarde rumo ao Equador. Já em Quito, Abel comandará na quarta-feira (22/10) uma atividade no centro de treinamento da seleção equatoriana, encerrando a preparação para o duelo. Tricampeão da Libertadores, o Palmeiras busca voltar à final da competição após quatro temporadas. A partida de volta da semifinal será disputada na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.