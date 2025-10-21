Palmeiras encara LDU defendendo invencibilidade de mais de dois anos na Libertadores

Verdão esta a 25 jogos sem derrota diante de adversários de fora do Brasil e pode igualar recorde histórico da competição

A última derrota do Verdão para um rival de fora do país aconteceu em abril de 2023, quando acabou sendo superado pelo Bolívar, em La Paz. Desde então, o clube paulista disputou 25 partidas diante de adversários internacionais na competição, somando 19 vitórias e seis empates. Um desempenho que consolida o Palmeiras como um dos times mais consistentes da Libertadores nos últimos anos.

O Palmeiras inicia nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 em Quito, diante da LDU, a disputa por uma vaga na final da Libertadores. Além da luta por mais uma decisão continental, o time de Abel Ferreira defenderá uma marca impressionante. Afinal, são mais de dois anos de invencibilidade contra equipes estrangeiras no torneio.

Caso saia de campo sem perder nesta quinta-feira, o Palmeiras igualará seu recorde histórico de invencibilidade internacional, que é de 26 partidas, alcançado entre 2000 e 2006, período que rendeu 15 vitórias e 11 empates. A diferença é que a atual série já supera a antiga em número de triunfos, reforçando o domínio alviverde sob o comando de Abel.

Palmeiras também forte fora do Brasil

O desempenho do Verdão como visitante em solo estrangeiro também chama atenção. Desde o revés para o Bolívar, o time acumula 12 partidas de invencibilidade fora do país, com dez vitórias e dois empates. Uma sequência que combina maturidade tática, regularidade e eficiência nas decisões longe do Allianz Parque.

Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Palmeiras decidirá a semifinal em casa, diante de sua torcida, na próxima semana. O duelo de volta está marcado para a quinta-feira seguinte, no Allianz Parque, palco onde o clube costuma se impor com intensidade e controle de jogo.

O elenco alviverde treinou na manhã desta terça-feira (21/10) na Academia de Futebol e, em seguida, embarca para o Equador. Aliás, a partida desta quinta acontece no Estádio Casa Blanca, casa da LDU, em Quito.