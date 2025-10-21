Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras encara LDU defendendo invencibilidade de mais de dois anos na Libertadores

Palmeiras encara LDU defendendo invencibilidade de mais de dois anos na Libertadores

Verdão esta a 25 jogos sem derrota diante de adversários de fora do Brasil e pode igualar recorde histórico da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras inicia nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 em Quito, diante da LDU, a disputa por uma vaga na final da Libertadores. Além da luta por mais uma decisão continental, o time de Abel Ferreira defenderá uma marca impressionante. Afinal, são mais de dois anos de invencibilidade contra equipes estrangeiras no torneio.

A última derrota do Verdão para um rival de fora do país aconteceu em abril de 2023, quando acabou sendo superado pelo Bolívar, em La Paz. Desde então, o clube paulista disputou 25 partidas diante de adversários internacionais na competição, somando 19 vitórias e seis empates. Um desempenho que consolida o Palmeiras como um dos times mais consistentes da Libertadores nos últimos anos.

Caso saia de campo sem perder nesta quinta-feira, o Palmeiras igualará seu recorde histórico de invencibilidade internacional, que é de 26 partidas, alcançado entre 2000 e 2006, período que rendeu 15 vitórias e 11 empates. A diferença é que a atual série já supera a antiga em número de triunfos, reforçando o domínio alviverde sob o comando de Abel.

Palmeiras também forte fora do Brasil

O desempenho do Verdão como visitante em solo estrangeiro também chama atenção. Desde o revés para o Bolívar, o time acumula 12 partidas de invencibilidade fora do país, com dez vitórias e dois empates. Uma sequência que combina maturidade tática, regularidade e eficiência nas decisões longe do Allianz Parque.

Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Palmeiras decidirá a semifinal em casa, diante de sua torcida, na próxima semana. O duelo de volta está marcado para a quinta-feira seguinte, no Allianz Parque, palco onde o clube costuma se impor com intensidade e controle de jogo.

O elenco alviverde treinou na manhã desta terça-feira (21/10) na Academia de Futebol e, em seguida, embarca para o Equador. Aliás, a partida desta quinta acontece no Estádio Casa Blanca, casa da LDU, em Quito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar