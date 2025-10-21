Pafos, fora e com um a menos durante 87 minutos, segura empate com Kairat pela Champions

Em jogo com muitas chances de gol, times não saem do 0 a 0 e seguem sem vencer na competição / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 21/10, em Almaty, no Cazaquistão, o Kairat recebeu os cipriotas do Pafos FC no Central Stadium pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O time visitante jogou com dez desde os três do primeiro tempo (João Correia expulso por falta imprudente). Mas neste duelo com ótimas chances para ambos os lados, o placar não saiu do 0 a 0. Os goleiros foram os grandes destaques, principalmente o do Kairat, Anarbekov, que evitou dois gols certos do zagueiro brasileiro David Luiz . Assim, as equipes, estreantes em Champions, seguem sem conquistar a primeira vitória na competição. O Pafos chega aos dois pontos: antes, empatou com o Olympiacos e perdeu de goleada para o Bayern. O Kairat conquistou o seu primeiro ponto após duas derrotas por goleada, para Sporting e Real Madrid.

O Kairat agora concentra forças no Campeonato Cazaque. A competição não segue o calendário europeu (de julho a maio) e terá sua última rodada disputada neste domingo. O time lidera com 58 pontos, contra 56 do Astana, e enfrentará justamente esse rival em casa. Caso empate, será campeão. Vale citar que o Pafos, atual campeão do Chipre, também lidera sua liga nacional, que ainda está no início e entrará na sua sétima rodada. Regulamento Nesta fase da Liga, 36 times disputam oito rodadas em formato suíço. Ao final, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Mas as equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugares disputam a repescagem (oito confrontos eliminatórios), e os vencedores desses duelos também avançam às oitavas. Os perdedores são eliminados, assim como os times que terminarem entre o 25º e o 36º lugares. Kairat com um a mais Logo aos três minutos, o português naturalizado cabo-verdiano João Correia foi disputar uma bola com o lateral português Luís Mata, mas entrou com o pé alto e acertou o rosto do adversário. Expulsão direta para o zagueiro, deixando o Pafos com dez jogadores. Com um a mais, jogando em casa e com o apoio d atorcida, que não chegou a lotar o estádio, o Kairat ficou em cima, buscando sempre a sua joia, o atacante Satpaev, de 17 anos e já negociado com o Chelsea. Mas, bem marcado pelo veterano zagueiro brasileiro David Luiz, o atacante não teve espaço para finalizações.

Apesar de toda a pressão, 64% de posse, e das dez finalizações — apenas duas na direção certa no alvo nos primeiros 30 minutos —, o Kairat viu o Pafos, mesmo com um a menos, criar as duas chances mais perigosas do primeiro tempo em sequência. Aos 33, o zagueiro Luckassen apareceu de surpresa no ataque e rolou para Dragomir, livre na área, finalizar em cima do goleiro. Em seguida, nova finalização de Dragomir, com a bola batendo na rede pelo lado de fora. Pafos marca, mas gol não vale No primeiro lance do segundo tempo, Bruno Felipe finalizou, mas o zagueiro Martinovich salvou quase em cima da linha e mandou para escanteio. Na cobrança, o ex-Flamengo e ex-Seleção, David Luiz, finalizou para mais uma grande defesa do goleiro Anarbekov. Já o Kairat quase marcou com o brasileiro Jorginho, que ganhou na raça de Luckassen e chutou raspando a trave de Michail.

O jogo seguiu emocionante. Se aos 22 minutos David Luiz concluiu um cruzamento de Irsic para mais uma defesa de cinema de Anarbekov, aos 25 foi a vez de Zaria chutar da marca do pênalti para um voo espetacular de Michail, que mandou para escanteio. O Pafos nem parecia estar com um jogador a menos — e chegou a marcar um gol, que acabou anulado. Após tiro de meta cobrado por Michail, Bassouamina escorou de cabeça para Dragomir, que chutou. A bola bateu no travessão, nas costas do goleiro Anarbekov e entrou. No entanto, o lance foi anulado por impedimento de Dragomir. Mas teve resposta: um chute de Arad na trave que quase colocou o time da casa na frente.