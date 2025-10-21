Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest anuncia Sean Dyche como novo técnico

Treinador inglês, com experiência na Premier League, retorna ao clube e estreia contra o Porto na Liga Europa
O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de Sean Dyche como novo treinador principal. O técnico inglês, que passou pelas categorias de base do Forest quando jovem, assinou contrato até junho de 2027 e fará sua estreia no banco já na próxima quinta-feira (23), contra o Porto, em partida válida pela 3ª rodada da Liga Europa.

Além disso, Sean Dyche, de 54 anos, será auxiliado por Ian Woan e Steve Stone, ex-jogadores do Nottingham Forest que, juntos, somaram mais de 400 partidas pelo clube na década de 1990.

Reconhecido pela habilidade de montar equipes organizadas e competitivas, Dyche retorna ao clube onde iniciou sua trajetória, depois de mais de 330 jogos como treinador na Premier League. Isto porque o treinador teve longas passagens no Burnley e no Everton.

