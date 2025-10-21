Nottingham Forest anuncia Sean Dyche como novo técnico

Nottingham Forest anuncia Sean Dyche como novo técnicoTreinador inglês, com experiência na Premier League, retorna ao clube e estreia contra o Porto na Liga Europa
O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de Sean Dyche como novo treinador principal. O técnico inglês, que passou pelas categorias de base do Forest quando jovem, assinou contrato até junho de 2027 e fará sua estreia no banco já na próxima quinta-feira (23), contra o Porto, em partida válida pela 3ª rodada da Liga Europa.
LEIA MAIS: LaLiga cancela jogo entre Barcelona e Villarreal em Miami
Além disso, Sean Dyche, de 54 anos, será auxiliado por Ian Woan e Steve Stone, ex-jogadores do Nottingham Forest que, juntos, somaram mais de 400 partidas pelo clube na década de 1990.
Reconhecido pela habilidade de montar equipes organizadas e competitivas, Dyche retorna ao clube onde iniciou sua trajetória, depois de mais de 330 jogos como treinador na Premier League. Isto porque o treinador teve longas passagens no Burnley e no Everton.
New surroundings.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags