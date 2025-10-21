Nottingham Forest anuncia Sean Dyche como novo técnico

Treinador inglês, com experiência na Premier League, retorna ao clube e estreia contra o Porto na Liga Europa

O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de Sean Dyche como novo treinador principal. O técnico inglês, que passou pelas categorias de base do Forest quando jovem, assinou contrato até junho de 2027 e fará sua estreia no banco já na próxima quinta-feira (23), contra o Porto, em partida válida pela 3ª rodada da Liga Europa.

