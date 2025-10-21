Neymar reage e defende Guilherme de críticas após derrota do Santos

Camisa 10, que acompanhou o revés do Peixe para o Vitória na Vila, saiu em defesa do seu companheiro após o atacante perder chance clara / Crédito: Jogada 10

O atacante Neymar reagiu às publicações que ironizavam o atacante Guilherme, um dos jogadores mais cobrados pela torcida, após a derrota do Santos para o Vitória por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 11 foi um dos mais criticados após o revés, tanto no estádio quanto nas redes sociais. Em um vídeo publicado pelo perfil ”História Santista”, Neymar curtiu uma postagem que ironizava o lance em que Guilherme perdeu um gol no segundo tempo. Na ocasião, o atacante mergulhou para cabecear, mas errou o tempo da bola, que passou por ele, e acabou indo com o rosto na grama. Seis minutos depois, o camisa 11 foi substituído por Tiquinho Soares e saiu de campo sob vaias dos torcedores presentes no estádio.

Apesar da curtida na publicação, Neymar também saiu em defesa do companheiro. Afinal, em outro post, do perfil Chef Benedetti, que criticava duramente Guilherme e pedia sua saída imediata do clube, o craque respondeu. “Calma, não é pra tanto!”, escreveu Neymar nos comentários. Neymar também fez críticas à arbitragem Neymar acompanhou a partida em um camarote na Vila Belmiro, ao lado do volante Tomás Rincón, que se recupera de um edema na panturrilha esquerda. Aliás, durante o jogo, o camisa 10 utilizou suas redes sociais para criticar a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, responsável por marcar o pênalti de Gabriel Brazão em Renzo López, após revisão do VAR. “Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil para ontem!”, escreveu o jogador no X (antigo Twitter).