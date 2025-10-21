Neymar reage à repercussão de curtida polêmica em vídeo comparativo com Vini Jr; veja

Neymar reage à repercussão de curtida polêmica em vídeo comparativo com Vini Jr; vejaA interação com o conteúdo do influenciador Lucas Duarte levou o nome do camisa 10 do Santos novamente às polêmicas nas redes sociais
Neymar voltou a se envolver em polêmica nas redes sociais, nesta terça-feira (21), após curtir um comparativo entre seus números aos 25 anos aos de Vini Jr., do Real Madrid. A curtida ficou ativa por algumas horas, mas acabou retirada diante da repercussão.
O conteúdo expunha a superioridade estatística do desempenho do santista em relação ao camisa 7 merengue, levando em consideração jogos, gols, assistências, títulos e prêmios individuais até os 25 anos. A publicação, aliás, teve um grande alcance e reacendeu debates entre torcedores não só sobre o comparativo, mas sobre o atual momento de Ney.
Desde o início, o vídeo destacava uma comparação direta entre os desempenhos dos craques até a idade atual do atleta merengue. O ex-Barcelona acumulava 512 partidas àquela altura, com 320 gols e 186 assistências contra 449 partidas de Vini, 137 tentos e 103 passes decisivos.
O camisa 10 do Santos também leva vantagem nos títulos conquistados. O santista contabiliza 16 conquistas no recorde, contra 14 de Vinicius. Nessa altura da carreira, o santista havia levantado troféus da Libertadores, Copa do Brasil e Champions League, por exemplo.
Vini, por sua vez, soma 14 taças entre duas Champions League e um Mundial de Clubes.
Comparativo se estende
Mas não parou por ai, e o conteúdo também fez o paralelo entre prêmios individuais. O atual 10 do Santos lidera o quesito com 15 reconhecimentos pessoais contra 10 do companheiro de Seleção Brasileira.
A média de participações em gols também ganhou destaque no comparativo em questão. Aos 25 anos, o ex-Barcelona registrava 0.98 por partida, enquanto Vinicius, até o momento, tem média inferior — segundo os dados do vídeo.
O conteúdo ainda ressalta a artilharia de Neymar em sete competições até essa idade, diante de uma temporada artilheira de Vini Jr.
Reações divididas nas redes sociais
A curtida, porém, não causou boa impressão e dividiu opiniões nas redes sociais. Parte dos torcedores entendeu o gesto como uma provocação velada ao atual astro da Seleção em sua ausência, que já supera os dois anos.
Outra ala, no entanto, defendeu que o ídolo santista apenas ressaltava o bom desempenho de ambos. Isso sem necessariamente desmerecer o companheiro de equipe nacional.
Horas após o registro do “like”, o astro santista optou por removê-lo, mas a repercussão já havia ganhado espaço.
O craque merengue assumiu papel de destaque sob o comando de Carlo Ancelotti na Seleção, especialmente na ausência do camisa 10 do Peixe. Vini, aliás, marcou o gol decisivo na vitória que garantiu matematicamente a classificação brasileira à Copa do Mundo de 2026, por 1 a 0 contra o Paraguai.
Neymar em fase de recuperação
Apesar dos bons números, o craque do Santos vive anos conturbados na carreira. Ele, por exemplo, não figura em uma convocação para Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu a lesão mais grave da carreira. De lá para cá, nunca mais deixou de enfrentar questões físicas.
Ele até chegou a aparecer na lista de Dorival Jr., no início deste ano, mas acabou cortado por uma nova lesão muscular. Já Ancelotti sempre o avaliou como um atleta que ainda não demonstra condições físicas de figurar entre os convocados.
O camisa 10 inclusive segue fora de atividade no Santos e só deve retornar aos gramados em novembro. Ele se recupera de um problema na coxa esquerda e permanece sob observação do Departamento Médico paulista.
