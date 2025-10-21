Neymar reage à repercussão de curtida polêmica em vídeo comparativo com Vini Jr; veja

Uma publicação compartilhada por Lucas Duarte (@lucasdavilla.__)

Reações divididas nas redes sociais

A curtida, porém, não causou boa impressão e dividiu opiniões nas redes sociais. Parte dos torcedores entendeu o gesto como uma provocação velada ao atual astro da Seleção em sua ausência, que já supera os dois anos.

Outra ala, no entanto, defendeu que o ídolo santista apenas ressaltava o bom desempenho de ambos. Isso sem necessariamente desmerecer o companheiro de equipe nacional.

Horas após o registro do “like”, o astro santista optou por removê-lo, mas a repercussão já havia ganhado espaço.

O craque merengue assumiu papel de destaque sob o comando de Carlo Ancelotti na Seleção, especialmente na ausência do camisa 10 do Peixe. Vini, aliás, marcou o gol decisivo na vitória que garantiu matematicamente a classificação brasileira à Copa do Mundo de 2026, por 1 a 0 contra o Paraguai.

Neymar em fase de recuperação

Apesar dos bons números, o craque do Santos vive anos conturbados na carreira. Ele, por exemplo, não figura em uma convocação para Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu a lesão mais grave da carreira. De lá para cá, nunca mais deixou de enfrentar questões físicas.

Ele até chegou a aparecer na lista de Dorival Jr., no início deste ano, mas acabou cortado por uma nova lesão muscular. Já Ancelotti sempre o avaliou como um atleta que ainda não demonstra condições físicas de figurar entre os convocados.

O camisa 10 inclusive segue fora de atividade no Santos e só deve retornar aos gramados em novembro. Ele se recupera de um problema na coxa esquerda e permanece sob observação do Departamento Médico paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.