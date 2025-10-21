Newcastle aproveita falhas do Benfica e volta a vencer na Champions

Newcastle aproveita falhas do Benfica e volta a vencer na ChampionsEm casa, ingleses vencem por 3 a 0 gigante português e se aproximam do G8. Benfiquistas com zero ponto em três jogos
O Newcastle fez valer o seu favoritismo nesta terça-feira, 21/10 diante do Benfica, pela terceira rodada da Champions League. Jogando em casa, no St. James’ Park, os Magpies venceram os encarnados por 3 a 0. Barnes fez dois gols. Mas o destaque foi Anthony Gordon, que abriu o placar após grande jogada de Bruno Guimarães e deu o passe para o terceiro gol. Com o resultado, o Newcastle chega aos seis pontos e começa a se aproximar do Top 8, que garante vaga direta para as oitavas de final da competição.
Já o Benfica vive momento muito complicado. A equipe, agora comandada por José Mourinho — que assumiu há um mês no lugar de Bruno Lage —, sofreu sua terceira derrota consecutiva, com nenhum ponto somado. Antes, havia perdido para o Qarabag e para o Chelsea.
Regulamento
Nesta fase da Liga, 36 times disputam oito rodadas em formato suíço. Ao final, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Mas as equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugares disputam a repescagem (oito confrontos eliminatórios), e os vencedores desses duelos também avançam às oitavas. Os perdedores são eliminados, assim como os times que terminarem entre o 25º e o 36º lugares.
Gordon põe Newcastle na frente
O Newcastle procurou mais o jogo e conseguiu boas incursões ofensivas, mas sofreu com os contra-ataques do Benfica, que criou algumas jogadas perigosas, sempre com Lukebakio, que obrigou o goleiro Pope a fazer duas boas defesa e, numa terceira, mandou na trave do goleiro inglês.
Mas quem foi para o intervalo em vantagem foi o Newcastle. Aos 32, Bruno Guimarães enxergou a infiltração de Murphy pela direita e fez um lançamento rasteiro em profundidade. O camisa 23 foi até a linha de fundo e cruzou para Gordon, livre na pequena área e sem marcação. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Foi seu quarto gol em três jogos de Champions. Assim, a equipe que teve maior posse de bola (55%) e finalizou mais vezes (5 a 4) foi para o intervalo em vantagem.
Pesadelo para o Benfica
Veio o segundo tempo e, apesar de Lukebakio aparecer em lance de perigo para o Benfica, o Newcastle era superior, pressionando e sempre rondando a área dos portugueses, que fizeram péssima etapa final. Aos 26, o goleiro Pope deu um chutão para a frente. António Silva falhou feio e Barnes agradeceu para ampliar o placar. A defesa seguiu errando e Gordon agradeceu. Dominou, viu Barnes bem colocado e tocou para seu companheiro fazer o terceiro gols inglês aos 38. E por pouco não saiu de campo levando uma goleada histórica, com Botman, Elanga, Joelinton e Barnes perdendo chances clasíssimas.
