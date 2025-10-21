Na reedição na última final da Kings League, Furia vence o Dendele

Na reedição na última final da Kings League, Furia vence o DendeleAtual campeã voltou a vencer Touro Loko, desta vez pelo ''Challenger'' e chegou a segunda vitória na competição
Na reedição da final do primeiro split da Kings League Brasil, a Furia novamente se sobressaiu sobre o Dendele e venceu por 7 a 4. Em um duelo disputado, a atual campeã conseguiu o triunfo no “Challenge” e garantiu a segunda vitória para o Grupo A. A partida, aliás, não contou para a classificação para a próxima fase.
Dendele superior na etapa inicial
O escalonado começou agitado, com as duas equipes no ataque desde o princípio. Victão, goleiro da Furia, abriu o placar, mas Lyncoln e Canhoto viraram a partida. O resultado permaneceu até o fim da primeira etapa, com um jogo estudado por ambos os lados. Digno da reedição de uma final entre as duas melhores equipes do último split
O motivo da Furia ser a atual campeã da Kings League
Já na volta do segundo tempo, Canhoto ampliou para o Touro Loko. Contudo, com gols de Leleti e Jeffinho, a Pantera empatou. Lipão virou com um gol de pênalti, mas Dedo fez contra e o placar voltou a igualdade, 4 a 4. O Dendele teve a chance de passar na frente novamente, mas Paulinho “Loko” perdeu o seu pênalti presidente. Diferente de Cris Guedes, que converteu logo na sequência.
Titon, ampliou o placar para a Furia no minuto 36, levando o jogo para o Matchball. No descalonado, Lucas Hector teve a chance de diminuir com um pênalti para o Dendele, mas parou em Vitor Barba. Em seguida, Lipão deu números finais a partida.
Com o triunfo da Furia, o Grupo A venceu o seu segundo “Challenge”, precisando apenas de mais um bom resultado para garantir a vaga adicional para as quartas de final. O Dendele entra em uma situação complicada. Afinal, mesmo com a partida não contando para a pontuação final, o time perde a segunda consecutiva e precisa se recuperar nos próximos jogos se quiser buscar a classificação para a próxima fase.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.