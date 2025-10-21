Na reedição na última final da Kings League, Furia vence o Dendele

Atual campeã voltou a vencer Touro Loko, desta vez pelo ''Challenger'' e chegou a segunda vitória na competição

O escalonado começou agitado, com as duas equipes no ataque desde o princípio. Victão, goleiro da Furia, abriu o placar, mas Lyncoln e Canhoto viraram a partida. O resultado permaneceu até o fim da primeira etapa, com um jogo estudado por ambos os lados. Digno da reedição de uma final entre as duas melhores equipes do último split

Na reedição da final do primeiro split da Kings League Brasil, a Furia novamente se sobressaiu sobre o Dendele e venceu por 7 a 4. Em um duelo disputado, a atual campeã conseguiu o triunfo no “Challenge” e garantiu a segunda vitória para o Grupo A. A partida, aliás, não contou para a classificação para a próxima fase.

O motivo da Furia ser a atual campeã da Kings League

Já na volta do segundo tempo, Canhoto ampliou para o Touro Loko. Contudo, com gols de Leleti e Jeffinho, a Pantera empatou. Lipão virou com um gol de pênalti, mas Dedo fez contra e o placar voltou a igualdade, 4 a 4. O Dendele teve a chance de passar na frente novamente, mas Paulinho “Loko” perdeu o seu pênalti presidente. Diferente de Cris Guedes, que converteu logo na sequência.

Titon, ampliou o placar para a Furia no minuto 36, levando o jogo para o Matchball. No descalonado, Lucas Hector teve a chance de diminuir com um pênalti para o Dendele, mas parou em Vitor Barba. Em seguida, Lipão deu números finais a partida.

Com o triunfo da Furia, o Grupo A venceu o seu segundo “Challenge”, precisando apenas de mais um bom resultado para garantir a vaga adicional para as quartas de final. O Dendele entra em uma situação complicada. Afinal, mesmo com a partida não contando para a pontuação final, o time perde a segunda consecutiva e precisa se recuperar nos próximos jogos se quiser buscar a classificação para a próxima fase.

